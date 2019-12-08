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BALENCIAGA新聯名背後意義有洋蔥　滿臉皺紋的老人也穿上力挺

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▲▼ 。（圖／BALENCIAGA提供）

▲BALENCIAGA再度與世界糧食計畫署合作，推出限定系列商品。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

時尚不只是外表光鮮亮麗的產業，不少品牌也都花費大量心力投注公益事業，法國精品BALENCIAGA（巴黎世家）自去年（2018）起與世界糧食計畫署（World Food Programme,WFP）啟動合作，藉由品牌的力量讓更多人關注到全球激增的饑餓和營養不良問題。

▲▼ 。（圖／BALENCIAGA提供）

▲不少品牌除了專注在設計本業上，也投注相當多心力做功力。（圖／品牌提供）

去年首次合作打出「Saving Lives,Changing Lives」（挽救生命，改善生活）的口號，販售標語系列商品，並將部分收益捐予WFP。2019年BALENCIAGA持續關注此一議題，推出一系列簡單的WFP Logo服飾，並提高捐贈比例至20％，讓你購入的商品，不只是購買精品而已，也能獻出微薄之力投身公益。

為此，BALENCIAGA找來男女老少拍攝形象照，傳遞人人都能獻出微薄之力的精神，甚至連滿臉皺紋都老人也穿上WFP系列商品，透過這種方法，獻上一己之力。

▲▼ 。（圖／BALENCIAGA提供）

▲▼ 。（圖／BALENCIAGA提供）

▲形象照特別找男女老少通通加入，呼籲做公益人人都能獻出微薄之力的精神。（圖／品牌提供）

2019的WFP系列商品更加廣泛，如襪子、帽子、圍巾、褲子、雨衣、女裝襯衫、連帽衣和男女皆適用的包款，顏色選擇也更多。設計上，部分款式印上世界糧食計畫署的官方徽標，其餘則印有結合了重複斜紋BALENCIAGA與世界糧食計畫署的圖案。

關鍵字：

BALENCIAGA, 巴黎世家, 世界糧食計畫署, World Food Programme, WFP
fashion.net

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