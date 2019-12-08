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時髦人士的最愛！3個文青保養品牌必須入手

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▲▼3個文青保養品牌必須入手。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲時髦簡潔的外型，也是吸引人的一大賣點。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

最近的美妝保養大走文青風，乾淨瓶身搭配簡潔文字，讓人能專注在產品本身，沒有眼花撩亂的繁複設計，更能完美反映品牌信念，簡約才是最極致的奢華。

▲▼3個文青保養品牌必須入手。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲MALIN+GOETZ 皮革淡香精，50ml，3,500元。

MALIN+GOETZ的香水是出名的容易穿戴，不論場合、性別，簡單舒服香氣讓人聞了就難忘。這次將品牌中最受歡迎的皮革香氣全新打造為淡香精。
將皮革的前衛、時髦與野性、粗曠相呼應，透過皮革淡香精喚起泛黃的溫暖回憶，以超乎預期的花香、皮革香氣、檀木與麂皮琥珀完美交織。

▲▼3個文青保養品牌必須入手。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲BYREDO 鬱金香護手霜，100ml，1,900元。

BYREDO全新推出鬱金香手部保養系列，輕盈春日氣息，優雅綻放手部風采，在推出鬱金香淡香精近10年後，醞釀出這款花香調清新香氣，獻給春日的詠讚。 以持久繚繞的木質香氣為基調，突顯著優雅小蒼蘭的透明花香氣息，這款中性花香讓目前已有的玫瑰、皮革、岩蘭草香氣的手部系列更加完整。

▲▼3個文青保養品牌必須入手。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲GROWN ALCHEMIST 銀色經典身體洗護禮盒，2,750元。

來自澳洲墨爾本的GROWN ALCHEMIST，包裝設計深獲講究保養效率與時尚風格的都會人士喜愛。
今年聖誕推出的銀色經典身體洗護禮盒由其吸睛，質地溫和的沐浴露，添加洋甘菊、佛手柑、花梨木等植萃成分，潔淨肌膚同時留下淡淡花香。搭配身體乳霜使用，讓肌膚更柔軟又清爽。

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關鍵字：

文青, 保養, 推薦, 品牌
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