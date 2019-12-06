日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

▲冷氣團來襲，學會聰明保暖一樣時尚有型。（圖／翻攝自IG/aoi186，以下同）

編輯 / Lily

氣溫降到新低，又濕又冷要怎麼穿？原來並不越厚越保暖，原來想要禦寒，穿衣順序很重要，學習日本節目中建議的穿衣保暖法，只需要3件衣服就讓你暖到不行！

▲領口和袖口設計，才是保暖重點。

鬆版上衣讓熱力流通

想要穿的保暖又有型，厚重絕對NG！你必須先穿發熱衣打底，接著套上一件高領鬆版上衣，因為寬鬆剪裁可以留有空間讓熱力流通，袖口較合的設計，會比貼身上衣來得禦寒。接著外出時再套上大衣，這樣一來，即便是再低溫也不怕。



按摩穴位幫助暖身

除了穿對衣服，你知道身體也有穴位可以對抗手腳冰冷，膻中穴是鄰近心臟，位於胸部正中間位置，建議可以用手掌掌按壓，能改善氣血循環及手腳冰冷問題。

▲床鋪記得用薄毯打底，蓋一層羽絨被就足夠。（圖／翻攝自IG/siang.apato）

薄毯打底最保暖

外出保暖做足，睡前的保暖也很重要，許多人習慣蓋很多床棉被，認為這樣才保暖，這觀念正確。不過若是蓋錯次序，禦寒度可以會減半！日本睡眠專家分享，大部分的人先蓋薄毯再蓋羽絨被的方式不對，這樣無法鎖住溫度。

正確順序應該是直接蓋上羽絨被，鎖住溫度，而薄毯應該要墊在身體下面，這樣能 夠幫助減少背部熱能散失，體感可以上升4度。今天晚上不妨就試試看吧！這種夾心蓋法其實更禦寒喔！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App