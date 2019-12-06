影／蔡依林霸氣紅唇新造型，網狂讚「太美！」 使用色號幫你問到了

▲近來忙於籌備演唱會的蔡依林官宣4日曬出美照，官宣成為彩妝品牌NARS的摯愛大使。（圖／翻攝蔡依林IG）



記者張毓容／台北報導

蔡依林（Jolin）出道多年，憑著個人魅力和努力，一步步成為華語流行音樂天后，近年來更是時尚代名詞，造型百變又多元，各種風格都hold得住，每次秀出新造型都獲得網友大讚並引發跟風熱潮。而近日忙於籌備出道20週年紀念演唱會的她，前兩天（4日）曬出與彩妝品牌合作的最新形象照，霸氣又性感的妝容造型讓網友狂讚「太美了」，更引起一波「跪求色號」發問潮。

▲蔡依林與NARS合作拍攝的形象照美到網友狂讚太美、太霸氣。（圖／翻攝蔡依林IG、微博）



以簡約時尚外型加上專業妝感深受眾多女性喜愛的彩妝品牌NARS，找來天后蔡依林擔當品牌摯愛大使，拍攝一系列美照，尤其官宣形象照中，一身小露酥胸的深V皮衣勁裝搭配煙燻貓眼和深色紅唇的魅惑妝容，時尚氣場爆表，美到網友狂刷留言「怪美的～太美了！」「閃亮的巨星」「只有女神能超越女神」「這張太霸氣」，甚至釣出「主唱大人」阿信用害羞表情發問「為什麼！」

▲NARS 狂歡派對惹火唇膏，#MONA，NT$1,100。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）



美照除了引發粉絲和網民狂讚之外，更有不少人被「呸姐」妝容燒到，紛紛跪求使用色號「口紅好美～是什麼色號」「想知道姊的色號+1」「買彩妝有理由說了！」「無論如何 買它」，而這系列妝容使用的是NARS聖誕限定「Studio 54狂歡派對系列」，最多人詢問的唇色來自經典「惹火唇膏」的暢銷色#MONA，絕美的棕紅色調更被小紅書網友票選為全球十大斷貨色號之首。

▲NARS 狂歡熱潮3色頰彩盤，NT$1,850。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



臉上則是運用聖誕系列「狂歡熱潮3色頰彩盤」刷上蜜桃香檳色，打造閃亮光感，更凸顯五官立體度，還被網友盛讚「臉頰光很厲害！」

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