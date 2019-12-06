fb ig video ETtoday search mobile

影／蔡依林霸氣紅唇新造型，網狂讚「太美！」 使用色號幫你問到了

> >

▲蔡依林紅唇新造型美炸　色號全公開。（圖／翻攝蔡依林IG、品牌提供）

▲近來忙於籌備演唱會的蔡依林官宣4日曬出美照，官宣成為彩妝品牌NARS的摯愛大使。（圖／翻攝蔡依林IG）

記者張毓容／台北報導

蔡依林（Jolin）出道多年，憑著個人魅力和努力，一步步成為華語流行音樂天后，近年來更是時尚代名詞，造型百變又多元，各種風格都hold得住，每次秀出新造型都獲得網友大讚並引發跟風熱潮。而近日忙於籌備出道20週年紀念演唱會的她，前兩天（4日）曬出與彩妝品牌合作的最新形象照，霸氣又性感的妝容造型讓網友狂讚「太美了」，更引起一波「跪求色號」發問潮。

▲蔡依林紅唇新造型美炸　色號全公開。（圖／翻攝蔡依林IG、品牌提供）

▲蔡依林紅唇新造型美炸　色號全公開。（圖／翻攝蔡依林IG、品牌提供）

▲蔡依林與NARS合作拍攝的形象照美到網友狂讚太美、太霸氣。（圖／翻攝蔡依林IG、微博）

以簡約時尚外型加上專業妝感深受眾多女性喜愛的彩妝品牌NARS，找來天后蔡依林擔當品牌摯愛大使，拍攝一系列美照，尤其官宣形象照中，一身小露酥胸的深V皮衣勁裝搭配煙燻貓眼和深色紅唇的魅惑妝容，時尚氣場爆表，美到網友狂刷留言「怪美的～太美了！」「閃亮的巨星」「只有女神能超越女神」「這張太霸氣」，甚至釣出「主唱大人」阿信用害羞表情發問「為什麼！」

▲蔡依林紅唇新造型美炸　色號全公開。（圖／翻攝蔡依林IG、品牌提供）

▲NARS 狂歡派對惹火唇膏，#MONA，NT$1,100。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

美照除了引發粉絲和網民狂讚之外，更有不少人被「呸姐」妝容燒到，紛紛跪求使用色號「口紅好美～是什麼色號」「想知道姊的色號+1」「買彩妝有理由說了！」「無論如何 買它」，而這系列妝容使用的是NARS聖誕限定「Studio 54狂歡派對系列」，最多人詢問的唇色來自經典「惹火唇膏」的暢銷色#MONA，絕美的棕紅色調更被小紅書網友票選為全球十大斷貨色號之首。

▲蔡依林紅唇新造型美炸　色號全公開。（圖／翻攝蔡依林IG、品牌提供）

▲蔡依林紅唇新造型美炸　色號全公開。（圖／記者張毓容攝）

 ▲NARS 狂歡熱潮3色頰彩盤，NT$1,850。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

臉上則是運用聖誕系列「狂歡熱潮3色頰彩盤」刷上蜜桃香檳色，打造閃亮光感，更凸顯五官立體度，還被網友盛讚「臉頰光很厲害！」

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

彩妝, 蔡依林, Jolin, 呸姐, 女星, 秘訣, 使用色號, 唇色, 唇彩, 紅唇, NARS, 聖誕限定, 惹火唇膏, MONA
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

暖暖包放對位置「全身都暖和」　別傻傻握在手上

暖暖包放對位置「全身都暖和」　別傻傻握在手上

居家擴香瓶「絕不浪費」3用法　可別傻傻等揮發

居家擴香瓶「絕不浪費」3用法　可別傻傻等揮發

心動或許不代表喜歡！5個你要知道的戀愛心理學

心動或許不代表喜歡！5個你要知道的戀愛心理學

一分鐘「弓箭步」運動效果比深蹲強10倍　練習三天下腹瘦1公分 丈母娘最愛的女婿星座Top 3 ！天秤幽默嘴甜、第一名事業心重搶著要 MAMAMOO頌樂小蠻腰辣到不行！女團身材靠水果減肥法，三天秒瘦2公斤 12星座十二月運勢：獅子把握最幸運的一天、牡羊在異國遇見好對象 床上驚現巨型握壽司「太療癒」　HOLA雪花肉毯一天狂賣千條 日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月 女星喝紅豆水消腫、除便祕　中醫師：兩種人要少喝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面