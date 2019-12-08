比噴香水更勾人！韓妞打造「自然飄香」的3個小心機　

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編輯／Amanda

身處於全民愛美的國家，韓國女生對於外貌形象的維持真的是不簡單，不僅穿搭、妝容都要完美，就連身上氣味也沒放過，不能有異味外，更要隨時散發迷人香氣！除了最簡單的噴香水，韓妞還有3招飄香小心機，不像香水香得那麼刻意，靠近一點才聞得到的香氣，彷彿是天生自然散發出香味，若隱若現的飄散更撩人。

1.香氛護手霜＆身體乳，保養同時飄香



不想讓人一聞就知道「喔～你噴了香水！」但又想要香香的，香氛身體乳和香氛護手霜就是韓妞們的頭號選擇。每天晚上洗完澡後擦上帶有香氛的身體乳、護手霜，呵護肌膚的同時，還能享受香氛帶來的療癒氛圍，隨著塗抹、按摩動作，香氣更融入身體，更能打造出好像是「自然」散發出香氣的感覺。就算隨著時間拉長，身上香味消散了也不怕，方便攜帶的香氛護手霜，就可以隨時用來增添香氣。

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2.香氛洗髮精打造自然髮香



不想香得太刻意，還可以從髮絲下手，像是插肩而過時，頭髮散發的香氣隨著微風瀰漫鼻尖，絕對會讓人忍不住回頭盯著你看，尤其有些男生對於女生的髮香無法抵擋，甚至認為比香水更勾人！除了髮香噴霧外，韓妞們也喜歡運用特別設計過香味和持久度的香氛洗髮精，洗完髮吹完髮，整頭髮絲就能自然散發香氣，光是隨手撥髮就能讓周遭的人聞到淡淡芳香。

3.室內芳香讓全身、配件全都飄散淡淡香氣



除了以上2種方式，韓妞還會加上最後這招超強小心機，讓「自然飄香」更完美，那就是運用室內芳香讓自己無時無刻都被香氣包圍著，從全身肌膚、髮絲，甚至到衣物、包包，全都沈浸在香氣中，時間久了，身上用的小物、配件也全都附著上一層淡淡的香氣，可能光是從包包拿錢包出來付錢，旁邊的人都能聞到一絲清香。

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