將自身感受擺在優先位置！聽聽理科太太的「冬眠宣言」

▲（圖／理科太太粉絲專頁影片截圖）

「Hi, 今天過得好嗎？」是Youtuber理科太太每回在影片中與大家打招呼的招牌用語，獨樹一格的淡定特色與口條清晰地講解簡易生活科學，使得她在2018年瞬間竄紅，累積至今已有超過百萬訂閱。11／28晚上，理科太太無預警地發布「冬眠宣言」，表明因為自己與丈夫John身心健康的因素，未來將短暫休息一陣子。

影片一出讓許多粉絲們心疼不已，因為和昔日相比，理科太太與John的確憔悴了不少，就連說話也有些含糊不清。不過，在影片中她仍然提出了很多很棒的觀點，因此編輯決定整理部分並加入自身的想法與大家分享：

1.關於憂鬱症就醫

▲（圖／Pinterest）

憂鬱症的原因有非常多種，遺傳、個性、壓力、創傷等都有可能無形中累積，驅使某日一夕爆發。John的情形，據理科太太在影片中提及John是因為腦內的血清素分泌不足、賀爾蒙不平衡，使得他容易焦慮不安，過度擔憂。如果像這樣已經影響到身體機能正常運行，不是旁人拼命鼓勵、樂觀想開就能解決時，就必須考慮就診。

很多人總覺得去看精神科 / 身心科，意謂著自己將會被確診疾病、貼上精神病的標籤，因此不願意尋求協助，但事實上，治療心理疾病就像「手斷了會去治療」，專業精神科醫師的診斷和處方籤也只是為了治療失眠、降低焦慮還有避免心悸等症狀加重發生，進而讓你能夠無礙地回到常軌、繼續生活，僅此而已。

2.脆弱並不等於無能

▲（圖／Pinterest）

世俗的眼光和標籤很容易讓人感到自卑自鄙，尤其是本身有心理疾病的患者更是容易陷入負面的情緒之中，害怕自己因為生病就是個失敗的人生角色，擔心別人瞧見自己心理的黑暗面。但編輯很認同理科太太所說的：「脆弱並不等於無能」，只是社會的框架不允許我們展現自己表現不好的那一面。

如同跌倒了就勇敢站起來，生病了就大方接受治療就好，一切沒什麼大不了的，不需太過責怪自己不夠堅強，旁人也無需議論發生了什麼事！

3.自己的感受永遠是最重要的

▲（圖／Pinterest）

理科太太分享，正處32歲的她和多數的人都一樣，對於未來仍然時常感到徬徨，不確定到底該往哪裡走才對，也害怕被大眾比較、批評。經常我們的壓力都來自外在的期待和他人的眼光，導致我們無法隨心依照內心的意志選擇，不敢離職、害怕公開性向、做著心裡不認同的事。

可是，回過頭來仔細想想，大眾給予了一套評論的基準沒錯，但他們都非事件的當事者，承擔這些感受的人只有自己。因此當覺知到自己不開心、不自由，那就不戀戰地抽身離開吧！天涯何其大，一定會有能容身的地方。最重要的是當你開始在乎自己的感受時，其它人才會有有機會懂你。

讓自己變得充實與快樂的3個小練習：

1.為生活建立儀式感，找回生活的主控權

▲（圖／Pinterest）

現代人的生活繁忙，你是否也經常感到茫然無力，周而復始的上班、下班，早餐吃完接著午餐、晚餐，食不知味地又接續展開下一天？這種被日子推著走的感覺經常會讓人覺得生活糟透了，是因為你失去了生活的主控權，此時不妨設立一兩個目標與每天的必做事項，由被動地過活，轉而主動地安排，雖然結果可能都是完成某些事情，但心境上卻會完全不同喔！

2.記下每一天值得留念的大小事，這些都是活著的精彩證明

▲（圖／Pinterest）

許多時候我們對於生活感到厭倦和不滿足，都是因為從來沒有仔細審視過已經擁有的，而透過每一天的筆記可以幫助你找到這些。這裡的紀錄不論是一張照片、一句話、一段故事都可以，隔一陣子回頭檢視會發現，日子雖然有點苦悶，但仍然有甜美的部分。例如，部落客周筠每天都會在社群媒體上分享今天的小紀錄#365riceandshine 。

3.找到自己存在的價值，你是無可取代的存在

除了記錄生活大小事外，每當發現自己的優點時，即使很細小，也都能它們紀錄下來，這不僅是自我認識，更是能夠找到自我價值的好方法！當認知了與他人不同的地方，便會更愛自己，以自身為榮。

最近南韓女星雪莉、具荷拉都因憂鬱症相繼選擇結束生命，讓人無限感慨。人生是那麼漫長的旅程，若中途下車，就無法遇見未來的美麗風景，只要還活著就永遠擁有希望的呀！如果你最近也處於有點感覺麻痺，身心日漸不快樂的情況，希望這篇能夠小小的幫助到你。

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