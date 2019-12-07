魏如萱成為母親後首度發片！新專輯細數著女人百種細膩情懷

▲（圖／魏如萱waa wei粉絲專頁）

當提到歌手魏如萱，第一首浮現在你心中的曲目是什麼？相信許多人都是近幾年，才透過《晚安晚安》、《你啊你啊》等歌曲，發現這個與眾不同卻又輕柔、能撫慰人心的好嗓音。去年11月她也誕下一名可愛的男寶寶路易，正式投入新手媽媽的行列，開始在臉書分享育兒日記，時而感性，時而豪爽的她，唱起歌來又像是另外一人，讓人很難不為她著迷。

這次睽違3年，魏如萱總算再度推出新專輯《藏著並不等於遺忘 Hidden, Not Forgotten》，除了兩首舊作外，其他都是新發表，充滿許多不同的曲風和題材，每首都相當驚艷！本篇編輯就挑選了兩首來與大家分享：

1. 《兒歌》

▲（圖／魏如萱waa wei粉絲專頁）

日前魏如萱發文提及：「為什麼你會來當我的小孩？為什麼你一直在哭？為什麼你一直吐奶？面對一個小小的軟軟的你，我好多疑問，毫無經驗的新手媽媽，我非常緊繃到好幾次就要崩潰，抱著你哭了好多次，不斷每天重複練習如何把你照顧好，然後習慣這樣完全和以前不一樣的日子。」編輯想，正是這樣的心情，使得魏如萱在演唱新歌曲《兒歌》時格外有感！

▲（圖／魏如萱waa wei粉絲專頁）

每個女生在從少女成為媽媽的當下，都是全新且陌生的體驗，明明前一秒自己還是父母的掌上明珠，下一秒卻又得立刻擔起一個小生命的重量，這一切都來得太突然，沒有漸進式的過程，也無從提前準備，只能靠著自己摸索從做中學。尤其是嬰兒甫出生，只會透過哭鬧來表達感受，當讀不明白他們所想傳達的意思時，其實會徬徨、無助、挫折，甚至經常不能好好入睡、擔驚受怕。

可是生命就是如此奇妙的事，儘管這個「不知從何而來」的小傢伙硬生生闖入，掀起了狂暴的浪，卻也帶來了無比豐碩的甜蜜。如同歌詞中寫到的這段：「我凝視你的眼睛從不曾疲倦，我就忽然變成一座豐滿的果園，我聞你的氣息讓我徹底暈眩，難道這就是我全部被偷走的時間」，看見孩子一天一天長大成人，那是一種得意的自滿。

儘管《兒歌》這首歌前半段所傳達的心情有點茫然焦躁，但隨著輕快的爵士風格和管樂器此起彼落的交和，使得思緒變得飄忽放鬆了起來。尾句：「啊為什麼一個少女叛逆不馴，時間啊就把她變成一個母親」，更是輕得入人心坎，緊接著乾淨輕柔的搖籃曲，看似平常卻聲聲催淚，一首歌播畢，昔日的女孩也早已成為堅毅的媽媽。

2.《Ophelia》

▲（圖／IG@lienbaby）

抽離濃濃母愛，來到第二首歌《Ophelia》，是首講述一對女生伴侶濃烈愛情的歌曲，MV還特意找來了連俞涵與林予晞主演，兩人在劇情中飾演著個性截然不同的角色，一個率直憂傷、一個恬靜似水，當她們相愛相戀所譜出的火花故事。

▲（圖／IG@lienbaby）

若你是熟知莎士比亞《哈姆雷特》的人，一定會知道Ophelia（奧菲莉亞）正是這部悲劇中的女主角，順從父權的 Ophelia最終走向被摧毀的命運。然而時至今日，在逐漸平權的社會中，每個人都能擁有自己人生的掌控權。To be or not to be,當在面對外界的眾多紛擾時，你是否能回歸本心，勇敢地做自己一回呢？

編輯覺得這首歌的編排，不論歌詞、演唱、拍攝意境、演員表演等等都非常有張力，藉由女生導演黃婕妤的鏡頭下，更能真摯細膩地呈現另一種女性的韻味和韌性。每多看一次，就能被更多細微的刺點所吸引，無論是視覺上還是聽覺，是一首聽完之後，會迴盪在腦中反覆思考的佳作。至於MV裡頭同為Ophelia的連俞涵是否會為了愛做出不同的選擇呢？就留給大家自己去看和思考了。

這回介紹的這兩首，除了都和女性有關之外，也都是與李格弟（詩人夏宇）一同合作的作品，跳脫傳統的作詞方式，納入的新詩，使人能跟隨著魏如萱獨特的唱腔，穿梭美麗的歌詞中，輕輕提起心中小小的一點惆悵，再平靜地緩緩放下。在這張《藏著不等於遺忘》中其實還有許多非常棒的作品，誠心推薦大家去找來聽，絕對和你印象中的台灣流行歌曲有很不同的面貌！

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