fb ig video ETtoday search mobile

魏如萱成為母親後首度發片！新專輯細數著女人百種細膩情懷

> >

▲魏如萱新專輯。（圖／女子學提供）

▲（圖／魏如萱waa wei粉絲專頁）

當提到歌手魏如萱，第一首浮現在你心中的曲目是什麼？相信許多人都是近幾年，才透過《晚安晚安》、《你啊你啊》等歌曲，發現這個與眾不同卻又輕柔、能撫慰人心的好嗓音。去年11月她也誕下一名可愛的男寶寶路易，正式投入新手媽媽的行列，開始在臉書分享育兒日記，時而感性，時而豪爽的她，唱起歌來又像是另外一人，讓人很難不為她著迷。

這次睽違3年，魏如萱總算再度推出新專輯《藏著並不等於遺忘 Hidden, Not Forgotten》，除了兩首舊作外，其他都是新發表，充滿許多不同的曲風和題材，每首都相當驚艷！本篇編輯就挑選了兩首來與大家分享：

1. 《兒歌》

▲魏如萱新專輯。（圖／女子學提供）

▲（圖／魏如萱waa wei粉絲專頁）

日前魏如萱發文提及：「為什麼你會來當我的小孩？為什麼你一直在哭？為什麼你一直吐奶？面對一個小小的軟軟的你，我好多疑問，毫無經驗的新手媽媽，我非常緊繃到好幾次就要崩潰，抱著你哭了好多次，不斷每天重複練習如何把你照顧好，然後習慣這樣完全和以前不一樣的日子。」編輯想，正是這樣的心情，使得魏如萱在演唱新歌曲《兒歌》時格外有感！

▲魏如萱新專輯。（圖／女子學提供）

▲（圖／魏如萱waa wei粉絲專頁）

每個女生在從少女成為媽媽的當下，都是全新且陌生的體驗，明明前一秒自己還是父母的掌上明珠，下一秒卻又得立刻擔起一個小生命的重量，這一切都來得太突然，沒有漸進式的過程，也無從提前準備，只能靠著自己摸索從做中學。尤其是嬰兒甫出生，只會透過哭鬧來表達感受，當讀不明白他們所想傳達的意思時，其實會徬徨、無助、挫折，甚至經常不能好好入睡、擔驚受怕。

可是生命就是如此奇妙的事，儘管這個「不知從何而來」的小傢伙硬生生闖入，掀起了狂暴的浪，卻也帶來了無比豐碩的甜蜜。如同歌詞中寫到的這段：「我凝視你的眼睛從不曾疲倦，我就忽然變成一座豐滿的果園，我聞你的氣息讓我徹底暈眩，難道這就是我全部被偷走的時間」，看見孩子一天一天長大成人，那是一種得意的自滿。

儘管《兒歌》這首歌前半段所傳達的心情有點茫然焦躁，但隨著輕快的爵士風格和管樂器此起彼落的交和，使得思緒變得飄忽放鬆了起來。尾句：「啊為什麼一個少女叛逆不馴，時間啊就把她變成一個母親」，更是輕得入人心坎，緊接著乾淨輕柔的搖籃曲，看似平常卻聲聲催淚，一首歌播畢，昔日的女孩也早已成為堅毅的媽媽。

2.《Ophelia》

▲魏如萱新專輯。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@lienbaby）

抽離濃濃母愛，來到第二首歌《Ophelia》，是首講述一對女生伴侶濃烈愛情的歌曲，MV還特意找來了連俞涵與林予晞主演，兩人在劇情中飾演著個性截然不同的角色，一個率直憂傷、一個恬靜似水，當她們相愛相戀所譜出的火花故事。

▲魏如萱新專輯。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@lienbaby）

若你是熟知莎士比亞《哈姆雷特》的人，一定會知道Ophelia（奧菲莉亞）正是這部悲劇中的女主角，順從父權的 Ophelia最終走向被摧毀的命運。然而時至今日，在逐漸平權的社會中，每個人都能擁有自己人生的掌控權。To be or not to be,當在面對外界的眾多紛擾時，你是否能回歸本心，勇敢地做自己一回呢？

編輯覺得這首歌的編排，不論歌詞、演唱、拍攝意境、演員表演等等都非常有張力，藉由女生導演黃婕妤的鏡頭下，更能真摯細膩地呈現另一種女性的韻味和韌性。每多看一次，就能被更多細微的刺點所吸引，無論是視覺上還是聽覺，是一首聽完之後，會迴盪在腦中反覆思考的佳作。至於MV裡頭同為Ophelia的連俞涵是否會為了愛做出不同的選擇呢？就留給大家自己去看和思考了。

這回介紹的這兩首，除了都和女性有關之外，也都是與李格弟（詩人夏宇）一同合作的作品，跳脫傳統的作詞方式，納入的新詩，使人能跟隨著魏如萱獨特的唱腔，穿梭美麗的歌詞中，輕輕提起心中小小的一點惆悵，再平靜地緩緩放下。在這張《藏著不等於遺忘》中其實還有許多非常棒的作品，誠心推薦大家去找來聽，絕對和你印象中的台灣流行歌曲有很不同的面貌！

延伸閱讀：

拒絕天天活在標準裡，作家葉揚寫下那些勵志「好媽媽文章」未曾提及的心事：「我就是愛得俗氣且全面的女人」

不畏懼他人眼光！Youtuber「Serene」：「跌跌撞撞，我們繼續做摯愛世界的人」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 魏如萱, 晚安晚安, 你啊你啊, 兒歌, Ophelia, 母愛, 愛情歌, 莎士比亞, 哈姆雷特
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

范冰冰靠「超長領巾」巧妙遮大肚　靠錐子臉就能打

范冰冰靠「超長領巾」巧妙遮大肚　靠錐子臉就能打

居家擴香瓶「絕不浪費」3用法　可別傻傻等揮發

居家擴香瓶「絕不浪費」3用法　可別傻傻等揮發

從擦口紅小習慣看出你的個性、愛情觀　第6型最容易遇到渣男 王陽明爆內幕：原本我要上《追我吧》　跑COACH趴憶高以翔，半夜就知道消息 暖暖包放對位置「全身都暖和」　別傻傻握在手上 一分鐘「弓箭步」運動效果比深蹲強10倍　練習三天下腹瘦1公分 魏如萱成為母親後首度發片！新專輯細數著女人百種細膩情懷 他就是不想當壞人！不開口主動提分手的星座TOP4 心動或許不代表喜歡！5個你要知道的戀愛心理學

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面