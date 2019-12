魏如萱成為母親後首度發片！新專輯細數著女人百種細膩情懷

▲(圖/魏如萱waa wei粉絲專頁)

當提到歌手魏如萱,第一首浮現在你心中的曲目是什麼?相信許多人都是近幾年,才透過《晚安晚安》、《你啊你啊》等歌曲,發現這個與眾不同卻又輕柔、能撫慰人心的好嗓音。去年11月她也誕下一名可愛的男寶寶路易,正式投入新手媽媽的行列,開始在臉書分享育兒日記,時而感性,時而豪爽的她,唱起歌來又像是另外一人,讓人很難不為她著迷。

這次睽違3年,魏如萱總算再度推出新專輯《藏著並不等於遺忘 Hidden, Not Forgotten》,除了兩首舊作外,其他都是新發表,充滿許多不同的曲風和題材,每首都相當驚艷!本篇編輯就挑選了兩首來與大家分享:

1. 《兒歌》

日前魏如萱發文提及:「為什麼你會來當我的小孩?為什麼你一直在哭?為什麼你一直吐奶?面對一個小小的軟軟的你,我好多疑問,毫無經驗的新手媽媽,我非常緊繃到好幾次就要崩潰,抱著你哭了好多次,不斷每天重複練習如何把你照顧好,然後習慣這樣完全和以前不一樣的日子。」編輯想,正是這樣的心情,使得魏如萱在演唱新歌曲《兒歌》時格外有感!

每個女生在從少女成為媽媽的當下,都是全新且陌生的體驗,明明前一秒自己還是父母的掌上明珠,下一秒卻又得立刻擔起一個小生命的重量,這一切都來得太突然,沒有漸進式的過程,也無從提前準備,只能靠著自己摸索從做中學。尤其是嬰兒甫出生,只會透過哭鬧來表達感受,當讀不明白他們所想傳達的意思時,其實會徬徨、無助、挫折,甚至經常不能好好入睡、擔驚受怕。

可是生命就是如此奇妙的事,儘管這個「不知從何而來」的小傢伙硬生生闖入,掀起了狂暴的浪,卻也帶來了無比豐碩的甜蜜。如同歌詞中寫到的這段:「我凝視你的眼睛從不曾疲倦,我就忽然變成一座豐滿的果園,我聞你的氣息讓我徹底暈眩,難道這就是我全部被偷走的時間」,看見孩子一天一天長大成人,那是一種得意的自滿。

儘管《兒歌》這首歌前半段所傳達的心情有點茫然焦躁,但隨著輕快的爵士風格和管樂器此起彼落的交和,使得思緒變得飄忽放鬆了起來。尾句:「啊為什麼一個少女叛逆不馴,時間啊就把她變成一個母親」,更是輕得入人心坎,緊接著乾淨輕柔的搖籃曲,看似平常卻聲聲催淚,一首歌播畢,昔日的女孩也早已成為堅毅的媽媽。

2.《Ophelia》

抽離濃濃母愛,來到第二首歌《Ophelia》,是首講述一對女生伴侶濃烈愛情的歌曲,MV還特意找來了連俞涵與林予晞主演,兩人在劇情中飾演著個性截然不同的角色,一個率直憂傷、一個恬靜似水,當她們相愛相戀所譜出的火花故事。

若你是熟知莎士比亞《哈姆雷特》的人,一定會知道Ophelia(奧菲莉亞)正是這部悲劇中的女主角,順從父權的 Ophelia最終走向被摧毀的命運。然而時至今日,在逐漸平權的社會中,每個人都能擁有自己人生的掌控權。To be or not to be,當在面對外界的眾多紛擾時,你是否能回歸本心,勇敢地做自己一回呢?

編輯覺得這首歌的編排,不論歌詞、演唱、拍攝意境、演員表演等等都非常有張力,藉由女生導演黃婕妤的鏡頭下,更能真摯細膩地呈現另一種女性的韻味和韌性。每多看一次,就能被更多細微的刺點所吸引,無論是視覺上還是聽覺,是一首聽完之後,會迴盪在腦中反覆思考的佳作。至於MV裡頭同為Ophelia的連俞涵是否會為了愛做出不同的選擇呢?就留給大家自己去看和思考了。

這回介紹的這兩首,除了都和女性有關之外,也都是與李格弟(詩人夏宇)一同合作的作品,跳脫傳統的作詞方式,納入的新詩,使人能跟隨著魏如萱獨特的唱腔,穿梭美麗的歌詞中,輕輕提起心中小小的一點惆悵,再平靜地緩緩放下。在這張《藏著不等於遺忘》中其實還有許多非常棒的作品,誠心推薦大家去找來聽,絕對和你印象中的台灣流行歌曲有很不同的面貌!

