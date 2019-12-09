質感「大地色」耐看又舒服　披上大衣就有一種瀟灑美

▲（圖／Pinterest）

每到冬天，你會想到什麼顏色？或許是周遭的景物蕭瑟，加上天氣常常又灰又暗，故冬天的代表色通常都偏暗，好像只選擇這類色系，就能將自己融入在這個季節。除了黑色之外，最常見的絕對是大家口中的「大地色」，編輯認為，這色有種莫名的柔和與舒服，透過不同的單品，挑出合適的顏色、剪裁，讓這個冬天的穿搭，一點也不無聊！

瀟灑美：大衣

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近幾年流行韓系穿搭，以長版、寬鬆、俐落等元素，創造出瀟灑、率性的感覺，其中又以大衣，最能詮釋這類型的風格。

而選擇大地色系的大衣、外套，視覺上比黑色多了份明亮感，加上顏色本身的溫暖、平和，帶著點「森林系」的味道。穿上這樣的大衣，就好適合漫步在《冬季戀歌》的取景勝地──南怡島。

柔和美：裙裝

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若平常穿走比較日系，或是淑女風的人，絕對不能錯過可塑性超高的冬季裙裝搭配。

不僅是單一的大地色系，舉凡碎花、緞面、絨布、燈芯絨、百褶等各種樣式和材質，只要基底的顏色屬於大地色，其實都非常適合用來做冬季日常的穿搭，尤其和另一半約會時，穿這樣超有女人味的！

輕鬆美：褲裝

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各種大地色系的長褲，不管是簡約的工作褲、修飾身型的寬褲、上班族最喜歡的條紋、格紋褲，都很好駕馭。

配色方面，如果喜歡跳色、大膽風格的人，可以嘗試以明亮、鮮豔的顏色來做上衣的搭配，看起來既前衛又隨性；喜歡簡單風的人，則選擇白色、米色等較輕柔的顏色，展現慵懶的感覺。

配件美：包包

▲（圖／Pinterest）

一般人想到大地色系的包包，常常會和真皮、皮製品等聯想在一起，款式通常較為立體，富含質感。

不過，正值冬季，包包的設計上也多了許多「華麗」的元素，即便是大地色，但仍可以絨毛、拼布、絨布等材質製成，別具設計感。當然，除了包包之外，亦可於鞋子、絲巾、帽子等納入大地色，更是「冬味」濃厚啊！

綜合美：全身

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因為大地色實在太好看，乾脆全身都以同色系來做搭配吧！

編輯覺得，大地色的好處，在於每種顏色間的落差不大，且都有「土色」的元素含在裡面， 所以不管怎麼搭，看起來都還滿協調的！唯一需要注意的地方，在於因整體顏色偏暗，妝容方面就不要擦顏色太重的唇膏，以免增加了不必要的沉重感。

看到這裡，是不是覺得大地色真的很美妙，也是冬季不可或缺的穿搭色！正因它是最接近大自然和土地的顏色，彷彿也為寒冷的季節，無形中再加上一份溫暖。

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