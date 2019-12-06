亮･珠寶／AHKAH輕奢設計擄芳心　台灣賣最好的3款項鍊在這

▲heart pave trio pearl鑲鑽心形與珍珠戒指風格優雅，48,600元。（圖／翻攝ahkah IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

有別於歐美珠寶品牌強調的線條、分量感與氣勢，日系珠寶品牌總予人秀氣、優雅的印象，特別是「輕珠寶」勢力不容小覷，因為像飾品一樣融入日常、易於搭配，但材質與作工更勝一籌，被暱稱為「小型珠寶先驅」的AHKAH，正是以此定位，擄獲女性芳心。

▲日本女星深田恭子佩戴AHKAH珍珠耳環。（圖／翻攝kyokofukada_official IG）

創立於1997年的AHKAH，以18K金、白金或玫瑰金打造約1萬元起的小巧珠寶，在日本廣受20歲至40歲的女性喜愛，因為無論在職場或休閒場合，一點點的美鑽或珍珠點綴，不過分高調卻有畫龍點睛的效果，日本女星深田恭子、上戶彩、宮澤理惠等都是擁護者。

▲台灣熱賣前兩名的Thiran heart midi項鍊大紅心款（左）11,700元，小紅心款9,000元。

▲Premiere etoile initial鑲鑽字母項鍊系列在台灣也深受歡迎，約29,200元。

AHKAH進軍台灣一年多，已累積不少粉絲，暢銷前3名中由大、小尺寸紅色心型鍊墜項鍊包辦冠亞軍，而可選擇代表自己英文名字首或深具意義字母的Premiere etoile initial鑲鑽字母項鍊系列，則緊追在後，不少人作為貼身首飾，猶如幸運物般守護。

▲AHKAH為聖誕節推出緞帶、撲克牌圖案、聖誕樹及星星造型珠寶。

▲ruban diamonds鑽石項鍊（左起）33,500元，單邊鑲鑽耳環25,500元，petit ruban rose玫瑰金鑲鑽耳環10,700元。

近期為聖誕節推出Holiday Collection，以童話故事與《愛麗絲夢遊仙境》為靈感，創作緞帶、鋪克牌圖案、聖誕樹與星星造型珠寶，當中緞帶與鋪克牌珍珠耳環趕搭風行的不對稱佩戴法，因此採單邊銷售的方式，可自由選擇配搭方式；而細緻項鍊單戴優雅，當然也可以長短鍊疊戴，創造豐富的視覺效果。

▲march diamond心型與黑桃項鍊（左）43,600元，march diamond方塊與黑桃項鍊43,600元。