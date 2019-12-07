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特搜全台8款特色湯圓　泡在紅豆湯裡的龍貓可愛到捨不得吃

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天冷冷就好想吃湯圓，特搜全台8款特色各不相同的湯圓，有甜有鹹、有冰有熱，快點看下去吧！

義美草莓煉乳湯圓
義美門市／家樂福／全聯

義美繼上次超夯的奶茶湯圓後，又推出了超少女超粉紅的草莓煉乳口味，Q軟的外皮帶著淡淡草莓香，一口咬下，裡面的草莓內餡酸酸甜甜，並且還有草莓籽的口感。另外，加牛奶當湯底，就像在喝草莓牛奶一樣，喜歡草莓的人可以試試。

▲全台湯圓。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客陳沛婕提供）

八棟圓仔湯
台北／中正區

南機場夜市知名的傳統湯圓甜品店，最具特色的就是帶著酒香、酸甜味的酒釀湯圓，不論是芝麻湯圓還是花生湯圓都十分香甜濃郁，再加一顆蛋更加溫潤香醇，天冷時熱熱吃一碗超級滿足！

▲全台湯圓。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Lin Anne提供）

御品元傳統手工元宵
台北／大安區

在台北非常知名的冰火湯圓，位於通化夜市，熱熱的湯圓放在刨冰上，配上香甜酒釀再淋上桂花蜜，湯圓內餡則有花生或芝麻口味，如果有選擇障礙不妨點個綜合。店家還附桂花蜜和檸檬汁可以自己加，口味超有層次！

▲全台湯圓。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Lin Anne提供）

羅東紅豆湯圓
宜蘭／羅東

宜蘭在地的傳統湯圓老店，簡單的販售紅豆湯圓、紅豆湯、圓仔湯三種，用糖水熬煮的小湯圓十分Q軟，而且還不少顆，搭配又濃又甜的紅豆湯，冷冷的天喝一碗超級滿足，彷彿回到小時候。

▲全台湯圓。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客林阿祥提供）

桂花巷花茶冰鎮湯圓
苗栗／南庄

來到苗栗南庄一定要去桂花巷吃一碗鼎鼎大名的桂花冰鎮湯圓！最底層埋了季節水果，中間是剉冰，最上面堆了湯圓及淋上桂花醬。湯圓屬於扎實有嚼勁型，配上清甜的桂花蜜，融合了整碗冰的口味，有特色又好吃！

▲全台湯圓。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Nikki提供）

翔記湯圓
臺中／北區

位於台中的翔記是間手工製作的湯圓老店，鹹甜湯圓都有，顆顆大又飽滿。推薦鹹肉湯圓和餛飩各半的「團團圓圓」，渾圓大顆的湯圓包著豬肉末、蝦米、油蔥酥；而餛飩也大而扎實，肉餡鮮美，再配上清脆茼蒿，超滿足！

▲全台湯圓。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客酷企鵝提供）

蘇媽媽湯圓
南投／埔里

在中部頗具名氣的蘇媽媽湯圓，鹹甜、有包餡、沒包餡的湯圓都有，湯圓顏色繽紛可愛，光看就超療癒！養生甜湯圓裡頭除了有多顆彩色小湯圓外，還有紅豆及燕麥，若點冰的還會加小碎冰，口感超豐富！

▲全台湯圓。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Ciou_ni提供）

舊城小旅行霜淇淋
高雄／左營區

龍貓怎麼會泡在紅豆湯裡？這家位在高雄蓮池潭周邊的IG打卡造型湯圓，全手工製作，湯圓吃起來非常有Q勁，紅豆湯甜度有調整所以喝起來清爽不膩，店家不定時會推出不同造型的湯圓喔！

▲全台湯圓。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Crystal提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 湯圓, 義美草莓煉乳湯圓, 八棟圓仔湯, 御品元傳統手工元宵, 羅東紅豆湯圓, 桂花巷花茶冰鎮, 翔記, 蘇媽媽, 舊城小旅行霜淇淋
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