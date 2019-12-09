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踩點2019年8間最紅手搖店　其中一間正是周杰倫愛喝的奶茶店

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身處手搖之國台灣，每年都有不一樣的飲料店如雨後春筍般一間一間的開，快快收藏這篇，跟MENU一起踩點2019最新最紅的飲料店！

HUGDAYDAY烈奶茶
台北／市府捷運站

看到牆面有藍白配色的小雞就知道是Hugdayday啦！飲料分為專業製茶的「烈奶茶」罐裝系列以及一般的手搖杯裝，文青外觀很適合拍照打卡。茶葉使用高級的單品茶，喝起來口感豐富更有層次，編輯特推烈奶茶系列，北海道鮮奶與台灣紅茶融合得恰到好處，喝完後瓶子還能帶回家重複使用。

▲2019飲料店推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客阿滑提供）

望春鳳
台北／遼寧店、通化店

望春鳳有許多鳳梨蜜製成的飲品，飲品不選擇人工蔗糖，而是選用較健康的鳳梨蜜代替，自然的甜味為飲品更加分！編輯特推必點黑鳳梨珍珠鮮奶，黑鳳梨就是醃漬過的鳳梨蜜餞，吸上一大口可以同時吃到軟Q的黑糖珍珠和醃漬入味的鳳梨，搭配鮮奶滑順的口感，只有望春鳳才喝得到喔！

▲2019飲料店推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客冬冬吃東東提供）

MACHI麥吉
台北／大安區

因為周杰倫的「說好不哭」MV而又再重新翻紅的MACHI麥吉，簡約時尚的造型很受歡迎。特推奶酪紅茶拿鐵，奶酪中混雜香草籽甜度適中，搭配紅茶拿鐵很順口好喝，罐裝瓶子還可以帶回家收藏，另外，烤布蕾紅茶拿鐵頂部會用大火炙燒布蕾，微焦口感非常特別。

▲2019飲料店推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客pcyyyqx提供）

茶敬茶
台北／永康區

店家本身是茶農出身，對於茶葉的選用十分講究，選用台灣特色的幾種茶葉製成手搖茶，希望更多台灣人能夠品嚐到台灣茶的美味。大甲芋頭奶青是店內最具特色的飲品，茶香搭配芋頭鮮奶更解膩。冬季有販售溫暖的抹茶與紅豆鮮奶系列，冷冷的天來一杯好療癒啊！

▲2019飲料店推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Yan Qi提供）

約翰紅茶公司
台北／內湖店、南港店

約翰紅茶公司以英倫風復古風為裝潢主題，販賣各式茶品。店家在菜單上面都會寫推薦的甜度和冰量，第一次可以照著菜單推薦點喔！推薦必點煮濃那堤，選用斯里蘭卡紅茶以及小農鮮奶，茶味和奶味都很重，很適合喜歡濃郁口味的手搖控品嚐！

▲2019飲料店推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

想不到吧飲料店
臺中／西區

有點嫌棄臉的可愛肖像彷彿在說：「想不到吧」，就是想不到吧飲料店的特色。店家招牌為芝士奶蓋及水果特調系列。綿密奶蓋鹹鹹口感與甜甜飲品搭配起來很解膩，如果真的想不到要喝什麼還可以點「我真的很無聊」系列，店家可以直接幫你選好不用煩惱了！

▲2019飲料店推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

萬波島嶼紅茶專門店
全台分店

懷舊復古風格的萬波想必已經洗遍大家的IG版面了！推薦必點夏季限定的楊枝甘露與復古紅豆粉粿鮮乳。楊枝甘露將港式甜品帶入手搖杯的戰場，將香甜芒果打成果之作為飲料基底，搭配不苦澀的葡萄柚、西米露及愛文芒果，但要注意此飲品是夏季限定。另外，紅豆粉粿鮮乳的紅豆保留顆粒口感，與牛奶和粉粿一起入口，滿滿餡料好像在吃甜品！

▲2019飲料店推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ChiaChi提供）

麻古茶坊
全台分店

從南部紅到北部的麻古茶坊，特色是有許多季節限定的特色飲品。夏季限定的楊枝甘露就造成一股搶購熱潮，10月開始販售的秋季飲品「芝芝葡萄果粒」以葡萄為基底，裡面放了滿滿的葡萄果粒，搭配漂浮的芝士奶蓋，甜甜鹹鹹的十分順口！

▲2019飲料店推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Tricta提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 台灣, 手搖之國, HUGDAYDAY烈奶茶, 望春鳳, MACHI麥吉, 茶敬茶, 約翰紅茶, 想不到吧, 萬波島嶼紅茶, 麻古茶坊
fashion.net

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