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聖誕「小精靈」出沒！搗蛋萌樣引網友愛心齊發，嫩嬰搞不清、無辜臉好想捏～

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編輯／JJ　圖／翻攝自That Dad Blog、IG@thatdadblog

聖誕節的腳步已逐漸逼近，冷冷的天配上充滿閃亮亮裝飾的街景，濃濃的聖誕氛圍想到就讓人興奮！有些人也喜歡在聖誕節時來點特別的應景裝扮，尤其是在國外，大人、小孩們更是玩得不亦樂乎，一位來自美國的爸爸便把還在嬰兒時期的孩子打扮成了聖誕「小」人，變身超萌的小精靈，在網路上引起姨媽們的暴動！

▲聖誕小精靈。（圖／翻攝自IG@thatdadblog）

爸爸Alan Lawrence 與妻子Nikki 一同扶養6個孩子，其中最小的兒子Rockwell在出生沒幾個月後就迎來了聖誕節，鬼點子特多的爸爸當然不會放過這個能大玩兒子的機會！服裝由媽媽親手準備，而爸爸則負責設置搞笑情境，什麼都還不懂的Rockwell 竟然還能完美配合，這些畫面實在是太可愛啦～（拍攝時都有做足安全措施，請大家不用擔心～）

▲聖誕小精靈。（圖／翻攝自IG@thatdadblog）

聖誕紅色的寶寶連體衣搭配聖誕帽與白色領巾，活像是從聖誕老公公那邊落跑的「童工」小精靈，開始在家裡使盡全力調皮搗蛋，除了折磨老爸之外，還盡做一些媽媽看見會昏倒的事！

▲聖誕小精靈。（圖／翻攝自IG@thatdadblog）

像是坐在冰箱裡大嗑鮮奶油、樓梯間扮演雪橇危險駕駛，還有坐在水果盤上用吸管吸糖漿！這媽媽看到肯定會驚嚇過度，相對來說，用捲筒衛生紙來裝飾聖誕樹，並露出無辜表情，根本是小case吧～

▲聖誕小精靈。（圖／翻攝自IG@thatdadblog）

▲聖誕小精靈。（圖／翻攝自IG@thatdadblog）

爸爸要工作也不擔心沒人陪玩，因為Rockwell 還有好朋友哥吉拉，可以陪他玩益智桌遊呢！

▲聖誕小精靈。（圖／翻攝自IG@thatdadblog）

嬰兒小精靈搗蛋無極限，就算現在沒有人在用錄影帶了，也不能把餅乾放進錄影帶槽裡面吧！

▲聖誕小精靈。（圖／翻攝自IG@thatdadblog）

這些照片實在太有戲，讓網友們都看得哭笑不得，被Rockwell 萌個半死，不過以上其實都是2015年聖誕節時所拍攝，如今Rockwell 也已經4、5歲了，已經脫離嬰兒、成為男孩，可以說是越長越萌，未來無可限量！

在長大的過程中，爸爸也曾再度將Rockwell 扮成聖誕小精靈，同樣是搞笑萬分。

▲聖誕小精靈。（圖／翻攝自IG@thatdadblog）

▲聖誕小精靈。（圖／翻攝自IG@thatdadblog）

媽媽Nikki 近期也在個人IG上透露Rockwell 非常喜歡聖誕節：「要不是10月的最後一天是萬聖節，我們會從10月就開始慶祝聖誕節！」，手上拿著聖誕裝飾的Rockwell 看起來超興奮，觀眾們也等不及今年又會有什麼樣搞笑的裝扮了～想看更多可愛的Rockwell 以及幽默的這一家，可以follow 爸爸的部落格以及Instagram喔！

▲聖誕小精靈。（圖／翻攝自IG@thatdadblog）

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關鍵字：

聖誕節, 裝扮, cosplay, 小精靈, 嬰兒
fashion.net

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