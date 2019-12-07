幸運能被啟發！專家實證：用5種大腦力量，過你想要的生活

編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash、啟示出版提供

每到新的一年，心想事成應該是最常聽到的一句祝福，「吸引力法則」也總是會被拿出來討論，有爭議卻也代表我們似乎真的能夠掌控正能量，《潛能之源》 一書就教你如何從自身改善生活中的人際關係、物質生活，其實幸運不是隨機，而它本來就是你應得的。

幸運其實是科學驗證下的吸引力法則

「幸運」絕非完全偶然—它們只是「吸引力法則」發揮了效果而已，「心想事成」這個概念和行動有很大的關聯，它不僅是提出願望而已。我們應該將它視為界於願望與行動之間、具有針對性和目的性的連結，而不是將這個詞跟「不可思議」、「自動發生」這些說法綁在一起，對它投以巨大的期待。許多鼓舞人心的書籍的中心思想都有吸引力法則的影子，而吸引力法則確實是有現代科學佐證的。

吸引你真正想要的東西

要設定你的意願，並沒有什麼神秘或神奇的訣竅，你只需要捫心自問：「我的人生有按照我想要的方式前進嗎？」如果答案是否定的，那就設定你想要的方式並採取行動。藉由釋放大腦—也就是「潛能之源」—的全部力量， 我們的思考和行動就能幫助我們實現這個意願。

必須切記的是：我們的目標必須和我們的價值觀與最深層的人生抉擇一致，這樣我們設定的意願才能發揮最強大的力量。例如，如果你強迫自己為了錢而做出某個職涯選擇，卻犧牲了自己真心希望透過工作幫助他人的使命感，那麼有些負面症狀就會襲來，例如壓力和焦慮。這也是為何許多人看似朝著目標前進卻始終不快樂，對人生感到倦怠。

如何設定意願

1.建立信心，相信自己可以建立豐盛的職涯，並找到很棒的人生伴侶。

2.從現在開始，讓勇氣和遠見主導我的決定，拋開恐懼。

3.扭轉一段困難的情感關係／家庭狀況，掌握情緒調節。

4.以更好的健康和目標來尋找人生中的快樂。

5.對自己付出同理心，調整內心自我批判的聲音，來創造夢寐以求的人生和你應得的生活。

▲ 潛能之源：用大腦的力量過你想要的生活。（圖／啟示出版社提供）

★書名：潛能之源：用大腦的力量過你想要的生活

★作者： 塔拉‧史瓦特

★出版社：啟示出版

★出版日期：2019年11月2日

★建議售價：新台幣380元

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