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吃很少就是瘦不下來？專家：飲食多「一個動作」消耗25倍熱量

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▲ 專家：狼吞虎嚥比細嚼慢咽多吃25倍熱量。（圖／翻攝自unsplash）

▲ 運動瘦不下來要思考看看飲食的習慣是否正確。（圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

不少人都有運動習慣，但是體重還是沒有大幅度的下降，其實這時候就要思考自己的飲食習慣了，大家都知道減肥無非就是少吃多運動，但是同樣的飲食量，要如何達到降脂肪的效果呢？專家指出多嚼幾次會有驚人效果出現。

想減肥先吃對食物

首先釐清一個觀念：運動必須要搭配飲食才有效。很多在運動的人都沒有瘦下來，其實就是吃錯了食物，注意這裡不是要大家節食，而是希望大家能吃對食物，對身體有益的食物，多吃也沒負擔。

GI 是升醣指數（Glycemic Index）：一種食物「造成血糖上升」的指數。而低GI食物就是在食用之後，血糖不易快速上升，因此不會造成胰島素大量分泌，也就不容易產生體脂肪。

▲ 專家：狼吞虎嚥比細嚼慢咽多吃25倍熱量。（圖／翻攝自unsplash）

▲ 吃對食物比起吃的多少還重要。（圖／翻攝自unsplash）

★ 常見食物 GI 值

低（≦ 55 ）：全榖食物、豆類、豆腐、花生、綠色蔬菜、水果（鳳梨、西瓜除外）、多數海鮮及肉類、奶油、優格、原蜂蜜。

中（56～69）：義大利麵、糙米、栗子、麥片、芋頭、南瓜。

高（≧70）：糖果、煉乳、白飯、貝果、烏龍麵、麻糬、吐司、玉米、山藥、山芋馬鈴薯、巧克力。

▲ 專家：狼吞虎嚥比細嚼慢咽多吃25倍熱量。（圖／翻攝自unsplash）

▲可以發現越粗糙或是少加工的食物，GI值偏低，不易肥胖。（圖／翻攝自unsplash）

細嚼慢嚥」比「狼吞虎嚥」多消耗25倍熱量

日本東京工業大學研究小組在國際期刊上發表的論文指出，細嚼慢嚥的成年人，在進食之後90分鐘消耗的熱量，是狼吞虎嚥組的25倍，也就是多消耗了25倍的熱量，這樣驚人的數字都歸功於細嚼。其實吃得慢不僅能多消耗熱量，也會傳達給大腦已經飽了的錯覺，所以攝入的食物自然也會減少。

▲ 專家：狼吞虎嚥比細嚼慢咽多吃25倍熱量。（圖／翻攝自unsplash）

▲ 同樣的食物細嚼慢嚥可以多消耗25倍熱量。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 飲食, GI , 升醣指數, 日本東京工業大學
fashion.net

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