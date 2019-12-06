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范冰冰靠「超長領巾」巧妙遮大肚　靠錐子臉就能打

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▲▼ 。（圖／CFP、翻攝范冰冰微博）

▲范冰冰日前在機場被捕捉到「大肚」畫面。（圖／CFP、翻攝范冰冰工作室微博）

記者張妤瑄／台北報導

范冰冰近日積極復出，從海外活動與小型活動開始露臉，沒想到休息一陣子的她，狀態似乎沒完全調整過來，日前在機場被直擊「大肚婆」畫面，讓網友們震驚。隨後工作室PO文解釋：「都是能吃惹的禍，國外食物熱量更高，請你辛苦工作的同時，也控制下自己的食量！胖砸！」將凸肚原因歸咎大食量。

▲▼范冰冰現身機場，轉身露出大凸肚引發外界聯想。（圖／CFP）

▲▼范冰冰工作室發文。（圖／翻攝自微博／范冰冰工作室）

▲「大肚」畫面事後工作室出面解釋是因吃太多。（圖／CFP、翻攝范冰冰工作室微博）

范冰冰因逃稅風波被大陸娛樂圈「消失」許久，近日以海外活動為主，大陸則有零星小型活動邀約，畢竟不管她身處怎樣的風暴圈，只要將范冰冰三個字喊出來，無不是話題。本周她出席濟南活動，穿法國精品GIVENCHY（紀梵希）新款粉色西裝，配上黑色超長領巾，巧妙藏肚。

▲▼ 。（圖／翻攝范冰冰微博）

▲范冰冰穿GIVENCHY早春系列粉色西裝現身。（圖／翻攝范冰冰工作室微博）

錐子臉是范冰冰多年來招牌，不管身材如何胖瘦自如，那張上相錐子臉，就是讓她有本錢享受自己愛吃的美食，如今即便被捕捉到大肚畫面，只要巧妙遮起，靠著那張小V臉與精緻五官，照樣是顏值超能打巨星。

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此外，即便范冰冰被迫消失在螢光幕前，難得出席活動，照樣能穿上大牌精品的新款，這回穿的粉色西裝就是GIVENCHY明年（2020）早春新款。有網友留言評論「你們任意黑，老娘仍然穿最新大牌」確實就是如此，另外也有許多網友讚「正常水平，輕鬆艷壓」，霸氣美麗依舊不減。

▲▼ 。（圖／翻攝范冰冰微博）

▲范冰冰招牌錐子臉，讓她身材走山，靠巧妙穿搭不被輕易發現。（圖／翻攝范冰冰工作室微博）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

范冰冰, GIVENCHY, 紀梵希, 時尚穿搭
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