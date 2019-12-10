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小資無痛入手！香奈兒全新「香氛護髮油」不到兩千元，比噴霧更持久

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編輯／JJ　圖／翻攝自CHANEL官網、IG@jennierubyjane、@diptyque

有些女孩會把「噴香水」列為每日必須，甚至一日不噴，便覺面目可憎！比起噴給別人聞，更重要的是能療癒自己的身心靈。近年來除了一般噴式的香水之外，許多品牌也都有推出各式的香氛小物，像是CHANEL香奈兒前陣子才剛推出的隨身香氛筆，現在又即將有一款「香氛護髮油」要準備上架了！

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在香奈兒過去曾推出過的香水中，這款 Chance Eau Tendre 十分經典又熱門，有著淡淡的花果味，帶點葡萄柚香、茉莉以及白麝香溫柔滑順的味道。

▲香奈兒香水護髮油 。（圖／翻攝自香奈兒、IG）

這次香奈兒將這款經典香味融入了「護髮油hair oil」中，讓女孩們能夠在滋潤頭髮的同時，達到香氣環繞全身的效果，頭髮有光澤又能瞬間滑順柔嫩，35ML、售價為6,500日圓（約NT＄1,820 左右），將於明年2020年1月3日開始發售，價錢上不算太昂貴，小資女孩們也可以無痛入手。

▲香奈兒香水護髮油 。（圖／翻攝自香奈兒、IG）

同款香味Chance Eau Tendre 先前也曾推出過「頭髮噴霧 hair mist」，同樣是髮香產品，這次所推出的護髮油含有油脂，更能附著在髮絲上，加強柔嫩功效，香味還會比頭髮噴霧來的更持久喔！雖然比頭髮噴霧稍微貴了一些，卻比噴式香水便宜得多，非常值得嘗試～

時下火紅的香氛品牌diptyque 除了一般的香水，當然也有推出頭髮噴霧！以及香氛手環、別針等等，方便攜帶、不怕失手，讓消費者有了更多的選擇。

▲香奈兒香水護髮油 。（圖／翻攝自香奈兒、IG） 

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關鍵字：

香水, 香氛, 香奈兒, CHANEL, 香氛護髮油, 頭髮噴霧, diptyque
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