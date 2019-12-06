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麥當勞出薯條襪子、大麥克包包超可愛！跨足時尚圈　300元起跳

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▲▼麥當勞時尚系列 。（圖／翻攝Moschino IG,翻攝goldenarchesunlimited.com）

▲麥當勞粉絲注意，麥當勞推出時尚小物誘人了。（圖／翻攝goldenarchesunlimited.com，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

還記得Moschino設計師Jeremy Scott於2014年將美國速食文化代表麥當勞引進時尚圈，推出麥當勞元素的紅黃服裝、薯條手機殼、奶昔杯包包等，超級高調的設計讓麥當勞佔據各大時尚版面，價格當然也是精品級，但今年聖誕節前夕，麥當勞自己推出時尚系列，單價約從10元美金起（約台幣305元），髮圈、聖誕球都是10美金，相對親民許多。

▲▼麥當勞時尚系列 。（圖／翻攝Moschino IG,翻攝goldenarchesunlimited.com）

▲Moschino 2014年推出的麥當勞系列令人印象深刻。（圖／翻攝Moschino IG）

▲▼麥當勞時尚系列 。（圖／翻攝Moschino IG,翻攝goldenarchesunlimited.com）▲▼麥當勞時尚系列 。（圖／翻攝Moschino IG,翻攝goldenarchesunlimited.com）

▲麥當勞套餐徽章3入一組約（左）365元，大麥克小包約610元。

若是麥當勞鐵粉，應該很快就會為此次麥當勞的時尚系列乖乖掏出荷包，因為20件服裝與配件圖騰，全是麥當勞鮮明的特色，包括紅盒薯條、漢堡上的點點芝麻、大麥克漢堡等，一組三入的徽章就是麥當勞套餐概念。

▲▼麥當勞時尚系列 。（圖／翻攝Moschino IG,翻攝goldenarchesunlimited.com）▲▼麥當勞時尚系列 。（圖／翻攝Moschino IG,翻攝goldenarchesunlimited.com）

▲麥當勞聖誕毛衣（左）約2,000元，毛帽已迅速售罄。

因發表時點於聖誕節前夕，麥當勞特別設計紅綠色裝飾M字樣的聖誕毛衣、白黃配色的毛帽與聖誕樹掛飾的彩球，相當應景。才剛在麥當勞Golden Arches Unlimited網站開賣，毛帽、筆記本、薯條T恤紅褲套組已被搶光了。

▲▼麥當勞時尚系列 。（圖／翻攝Moschino IG,翻攝goldenarchesunlimited.com）▲▼麥當勞時尚系列 。（圖／翻攝Moschino IG,翻攝goldenarchesunlimited.com）

▲薯條圖騰短袖T恤與短褲套組（左）約1070元，薯條襪子約610元。

關鍵字：

麥當勞, Moschino
fashion.net

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