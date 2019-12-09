新的一年從「經典藍」買起！香奈兒、Fendi搶先推出2020年度代表色單品

編輯／Duke

日前全球色彩權威機構Pantone公布2020年的代表色為「經典藍」後，這個擁有比天空藍更加沉穩、自信的色調，將會成為各個領域的主流色，其中，包括Chanel（香奈兒）、Louis Vuitton（LV）、Balenciaga（巴黎世家）在內的奢侈品牌皆於2020早春、春夏系列出現了「經典藍」的單品，一起來看看吧！

在 Instagram 查看這則貼文 PANTONE（@pantone）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 4 日 下午 4:28 張貼

▲Chanel、Louis Vuitton、Balenciaga皆於2020早春、春夏系列出現了「經典藍」的單品，。（圖／美聯社提供、翻攝自Louis Vuitton、Chanel）

從各大奢侈品牌的2020早春、春夏系列中，可以發現大量的藍色元素已經被廣泛的運用，像是外套、上衣、長褲、裙子、配件等。而這次推出經典藍單品的奢侈品牌有Chanel、Louis Vuitton、Balenciaga、Fendi，品項包含外套、針織上衣、長褲、裙子以及包款喔！

▲Chanel外套與裙子，定價分別為台幣230,700元、台幣117,500元。（圖／翻攝自IChanel）







▲Chanel口蓋包，定價為台幣117,500元。（圖／翻攝自Chanel）

▲Louis Vuitton針織上衣，定價為台幣45,200元。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

▲Louis Vuitton行李箱肩包（上）、皮夾（下），定價分為台幣128,000元、台幣14,000元。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

▲Balenciaga闊肩外套，定價尚未公開。（圖／翻攝自IG@balenciaga）

▲Fendi外套、長褲，定價分別為歐元2900元（約台幣101,500元）、歐元950元（約台幣33,250元）。（圖／翻攝自Fendi）

隨著Pantone公布2020年度代表色後，相信將有更多不同領域的品牌推出「經典藍」單品，屆時不僅是服飾，還有家具、手機殼、耳環、化妝品等可以選擇，有興趣購買服飾種類以外的朋友，不妨再等等囉。

►女孩美麗的秘密

此外，Nike與C.E（Cav Empt）也有推出「經典藍」單品，像是新款跑鞋Nike Joyride Run Flyknit以及C.E的長、短袖T-Shirt，如果奢侈品牌推出的時裝超出預算的話，可以參考看看喔！

▲Nike Joyride Run Flyknit，定價為台幣5,500元。（圖／翻攝自Nike）

▲C.E長、短袖T-Shirt，定價分別為美金100元（約台幣3,000元）、美金75元（約台幣2,250元）。（圖／翻攝自C.E）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App