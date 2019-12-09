fb ig video ETtoday search mobile

新的一年從「經典藍」買起！香奈兒、Fendi搶先推出2020年度代表色單品

> >

編輯／Duke

日前全球色彩權威機構Pantone公布2020年的代表色為「經典藍」後，這個擁有比天空藍更加沉穩、自信的色調，將會成為各個領域的主流色，其中，包括Chanel（香奈兒）、Louis Vuitton（LV）、Balenciaga（巴黎世家）在內的奢侈品牌皆於2020早春、春夏系列出現了「經典藍」的單品，一起來看看吧！

▲經典藍單品。（圖／美聯社、翻攝自IG@balenciaga、Nike、C.E、Louis Vuitton、Chanel、Fendi）

▲經典藍單品。（圖／美聯社、翻攝自IG@balenciaga、Nike、C.E、Louis Vuitton、Chanel、Fendi）

▲Chanel、Louis Vuitton、Balenciaga皆於2020早春、春夏系列出現了「經典藍」的單品，。（圖／美聯社提供、翻攝自Louis Vuitton、Chanel）

從各大奢侈品牌的2020早春、春夏系列中，可以發現大量的藍色元素已經被廣泛的運用，像是外套、上衣、長褲、裙子、配件等。而這次推出經典藍單品的奢侈品牌有Chanel、Louis Vuitton、Balenciaga、Fendi，品項包含外套、針織上衣、長褲、裙子以及包款喔！

▲經典藍單品。（圖／美聯社、翻攝自IG@balenciaga、Nike、C.E、Louis Vuitton、Chanel、Fendi）

▲Chanel外套與裙子，定價分別為台幣230,700元、台幣117,500元。（圖／翻攝自IChanel）

▲經典藍單品。（圖／美聯社、翻攝自IG@balenciaga、Nike、C.E、Louis Vuitton、Chanel、Fendi）

▲Chanel口蓋包，定價為台幣117,500元。（圖／翻攝自Chanel）

▲經典藍單品。（圖／美聯社、翻攝自IG@balenciaga、Nike、C.E、Louis Vuitton、Chanel、Fendi）

▲Louis Vuitton針織上衣，定價為台幣45,200元。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

▲經典藍單品。（圖／美聯社、翻攝自IG@balenciaga、Nike、C.E、Louis Vuitton、Chanel、Fendi）

▲經典藍單品。（圖／美聯社、翻攝自IG@balenciaga、Nike、C.E、Louis Vuitton、Chanel、Fendi）

▲Louis Vuitton行李箱肩包（上）、皮夾（下），定價分為台幣128,000元、台幣14,000元。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

▲經典藍單品。（圖／美聯社、翻攝自IG@balenciaga、Nike、C.E、Louis Vuitton、Chanel、Fendi）

▲Balenciaga闊肩外套，定價尚未公開。（圖／翻攝自IG@balenciaga）

▲經典藍單品。（圖／美聯社、翻攝自IG@balenciaga、Nike、C.E、Louis Vuitton、Chanel、Fendi）

▲經典藍單品。（圖／美聯社、翻攝自IG@balenciaga、Nike、C.E、Louis Vuitton、Chanel、Fendi）

▲Fendi外套、長褲，定價分別為歐元2900元（約台幣101,500元）、歐元950元（約台幣33,250元）。（圖／翻攝自Fendi）

隨著Pantone公布2020年度代表色後，相信將有更多不同領域的品牌推出「經典藍」單品，屆時不僅是服飾，還有家具、手機殼、耳環、化妝品等可以選擇，有興趣購買服飾種類以外的朋友，不妨再等等囉。

►女孩美麗的秘密

此外，Nike與C.E（Cav Empt）也有推出「經典藍」單品，像是新款跑鞋Nike Joyride Run Flyknit以及C.E的長、短袖T-Shirt，如果奢侈品牌推出的時裝超出預算的話，可以參考看看喔！

▲經典藍單品。（圖／美聯社、翻攝自IG@balenciaga、Nike、C.E、Louis Vuitton、Chanel、Fendi）

▲經典藍單品。（圖／美聯社、翻攝自IG@balenciaga、Nike、C.E、Louis Vuitton、Chanel、Fendi）

▲Nike Joyride Run Flyknit，定價為台幣5,500元。（圖／翻攝自Nike）

▲經典藍單品。（圖／美聯社、翻攝自IG@balenciaga、Nike、C.E、Louis Vuitton、Chanel、Fendi）

▲經典藍單品。（圖／美聯社、翻攝自IG@balenciaga、Nike、C.E、Louis Vuitton、Chanel、Fendi）

▲C.E長、短袖T-Shirt，定價分別為美金100元（約台幣3,000元）、美金75元（約台幣2,250元）。（圖／翻攝自C.E）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

色彩權威機構, Pantone, 經典藍, Chanel, LouisVuitton, Balenciaga, Fendi, Nike, C.E, 奢侈品牌, 早春, 春夏
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

女生會心動！票選暖男包包必備TOP5物品　衛生紙是必須、第一名卻是巧克力？

女生會心動！票選暖男包包必備TOP5物品　衛生紙是必須、第一名卻是巧克力？

比噴香水更勾人！韓妞打造「自然飄香」的3個小心機　

比噴香水更勾人！韓妞打造「自然飄香」的3個小心機　

《82年生的金智英》六大淚點整理！孔劉是個好老公，卻什麼也不明白 倪妮「胸前剩兩塊布」仙氣爆棚！對尬迪麗熱巴公主風　網：她完勝 經典TABASCO辣醬竟推出限量爆米花！辣雞、辣焦糖好想抱著狂嗑 「韓國居家擴香瓶」4組799元只到12/9中午！再教你「絕不浪費」3用法 別用柔軟精、跟「網球」一起烘乾　8項羽絨衣清洗時的注意事項 奧斯塔羅12星座一周運勢1209-1215　獅子事業行動力滿分、射手容易自找麻煩 踩點2019年8間最紅手搖店　其中一間正是周杰倫愛喝的奶茶店

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面