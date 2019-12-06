終於等到蘿拉蜜思第2櫃點！買聖誕彩盤送蜜粉　開幕限定比周慶更划算

▲「底妝專家」LAURA MERCIER全台第2個正式櫃點將於12/14於桃園中壢SOGO開幕。（圖／翻攝IG@lauramercier）

記者張毓容／台北報導

擁有眾多人氣底妝商品的彩妝品牌LAURA MERCIER蘿拉蜜思，去年因代理權移轉一度撤櫃，在忠實愛用者的引頸期盼下，今年6月重回台灣市場，還掀起一波補貨潮，而在相隔6個月後，終於確定將在12/14於桃園中壢SOGO開設全台第2個正式櫃位，並推出多款比周年慶更划算的開幕限定組合和獨家聖誕限定彩盤組，桃竹苗地區的鐵粉們準備衝一波！

▲12/22限定排隊「油肌救星組」，原價NT$3,400，限定優惠NT$1,900；燦金眼彩修容定妝組，NT$3,800。（圖／品牌提供）



在經過將近半年的數據統計，LAURA MERCIER發現，除了大台北地區外，桃園地區的粉絲對於品牌開櫃詢問度為全台第二高，因此決定將全台第2個櫃點設立於桃園中壢SOGO，於12/14正式開幕。

為了歡慶開幕，中壢SOGO櫃點推出獨家限定「燦金眼彩修容定妝組」，買聖誕限定眼彩修容盤就送日本媒體票選年度No.1的「專業睛亮蜜粉」正貨一盒；另外還有4種明星排隊限定組合，像是「油肌救星組」，買「極限超時親膚粉底液」（正貨）加贈明星商品「喚顏凝露#清爽」（正貨），將近5折的優惠簡直比周年慶還划算。

▲聖誕限定「燦金眼彩修容盤」擁有多達15色眼彩，加上腮紅、修容和打亮，一盤就能打造超多種風格妝容。（圖／記者張毓容攝）



LAURA MERCIER今年聖誕系列特別找來與被譽為「時裝插畫界畢卡索」的設計師Kelly Beeman聯名，打造濃濃復古感的限定外殼，其中一盤擁有多達15色眼影及4色頰彩的「燦金眼彩修容盤」更是彩妝控的頭號首選，有眼影、腮紅、打亮和修容，搭配霧面、珠光、亮片等多種質地，不論是大地色、玫瑰系、南瓜橘黃到誇張派對系眼妝都能完成，擁有超高人氣。

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