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沒時間運動？7個日常生活小動作幫你輕鬆瘦　逛街、「愛愛」都上榜

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▲7個生活小動作輕鬆瘦　逛街也上榜。（圖／翻攝IG、unsplash、pexels）

▲討厭運動但又羨慕別人纖細的身材？生活中有許多日常小事能輕鬆消耗熱量。（圖／翻攝IG@midoricoo、@kkmmmkk）

編輯／Amanda　

好想減肥但是平時好忙，沒時間去健身房？或是不喜歡運動，總是無法持續？其實，生活中有許多大家平時都在做的事，燃燒的熱量比我們想像的多！美國有線電視新聞網（CNN）就曾發文整理出日常生活裡能幫你輕鬆瘦身的幾個小動作，就連逛街shopping、情侶「愛愛」都上榜。

1.大笑

美國馬里蘭大學醫療團隊曾做研究發現，每天大笑15～20分鐘，有助放鬆心情、提高免疫力，並幫助血液循環，有益身體健康，而笑還是最容易燃燒熱量的方式，笑15分鐘約可燃燒10～40卡路里，而且還會釋放快樂賀爾蒙「血清素」，能幫助減少食慾，避免暴飲暴食。

▲7個生活小動作輕鬆瘦　逛街也上榜。（圖／翻攝IG、unsplash、pexels）

2.跳舞

跳舞是大家可以想得到的運動之一，但不一定是要多厲害像是排舞般的跳，光是在party上熱舞就約可燃燒450～600卡路里，而演唱會時隨著音樂擺動身體，1小時也可減少約230卡路里。

3.唱歌

不管你是喜歡跟三五好友相約KTV歡唱all night，還是自己在家裡高歌好幾曲，唱歌能幫你消耗將近136卡的熱量，如果邊唱邊跳，消耗的熱量就會更多。

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▲7個生活小動作輕鬆瘦　逛街也上榜。（圖／翻攝IG、unsplash、pexels）

4.逛街shopping

女生都愛的shopping不僅能使人心情愉悅，竟也能幫助瘦身！看似簡單走走路，買買東西的購物行，一個小時大約可消耗180卡熱量，如果提著重物，消耗的熱量更可達260卡。以後另一半或爸媽叫你不要再逛街了，可以跟他們說「我只是在瘦身」（誤）

5.床上運動

與另一半享受親密關係也能幫助快速消耗熱量！前戲調情如果達半小時可燃燒55卡，而後續床上運動持續半小時則能燃燒約160卡路里。

▲7個生活小動作輕鬆瘦　逛街也上榜。（圖／翻攝IG、unsplash、pexels）

6.下廚

如果有時間，盡量自己動手料理三餐，少吃外食吧！下廚煮飯30分鐘約可消耗100卡熱量，且還能選擇有益減脂的食材，並減少過度調味，更能提升瘦身效果。

7.打掃

當過家庭主婦的人都知道，打掃有多累人！打掃不僅能維持居家環境的整潔，還能燃燒不少卡路里，像是一般體型的人打掃半小時約可消耗95～110卡路里，體重較重或是以更費力的方式打掃，就能燃燒更多熱量。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 運動, 生活, 日常, 小動作, 逛街, 唱歌, 大笑, 跳舞, 性愛, 下廚, 打掃
fashion.net

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