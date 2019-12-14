腰包超減齡！賈靜雯背香奈兒唸故事給咘咘聽　李晶晶愛鑲鑽款變少女

▲李晶晶斜背Roger Vivier Belty Viv黑色鑽扣腰包，59,900元。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

記者陳雅韻／台北報導

周末懶洋洋，懶得再拎或背著沉重的全皮包款，不妨為自己的包包減量，試試流行好一陣子的腰包吧！名媛設計師李晶晶選擇「法國鞋王」Roger Vivier的Belty Viv黑色鑽扣腰包，孫芸芸與賈靜雯則都是香奈兒（CHANEL）擁護者，有趣的是3人都將包包斜背，一派輕鬆。

▲賈靜雯（左）為女兒咘咘講故事，斜背香奈兒包讓雙手空出來拿繪本。（圖／翻攝alyssachia IG）

▲香奈兒小羊皮金屬鍊腰包，100,100元。（圖／翻攝香奈兒官網）

Roger Vivier以方扣裝飾高跟鞋聞名，此招牌元素延伸至腰包設計，成為包上最搶眼的亮點，成為李晶晶的愛包之一，不僅能繫在腰際，斜背也很潮，而雙手空出更顯自在，像賈靜雯還能手拿繪本，優雅地為女兒咘咘講故事，省去將包包放在腿上、抱在胸前或放在腳邊的麻煩。

▲孫芸芸斜背香奈兒包，一雙辣腿很吸睛。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

時尚腳步快速的孫芸芸，當然沒錯過這波流行，光是一張上樓梯照，也能引網友的熱烈讚美，因為除了她斜背的小羊皮香奈兒包吸睛，她那雙逆天長腿又讓人看呆了。