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網美必吃「珍珠伯爵蛋糕」！rather聖誕甜點萌翻飲品也暖心

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▲一起逛rather 忠孝概念店，吃節慶限定珍珠伯爵戚風蛋糕、草莓伯爵蛋糕。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台灣女裝品牌rather以貼近生活的時尚風格，在人來人往的東區打造概念店，為了迎接即將到來的聖誕節，這回特地提供專屬聖誕甜點，像是永康限定「珍珠伯爵戚風蛋糕」、忠孝限定「草莓伯爵蛋糕」，不僅好吃還超好拍，網美們手刀衝！

▲rather。（圖／品牌提供）

▲rather。（圖／品牌提供）

▲rather。（圖／品牌提供）

▲rather忠孝概念店打造時尚生活雜誌一般的逛店體驗。（圖／品牌提供）

人來人往的東區小巷，台灣女裝品牌rather忠孝概念店以宛如雜誌封面的外墻，淺色石材、霧銀與粉光水泥的店裝，吸引路過行人駐足打卡，品牌AW19《Cross the DateLine 日 · 界限》靈感取自多重身份的現代女性，彰顯女力，更要強調的是，「走進店面就仿佛掀開一本值得翻閱的時尚生活雜誌。」

▲rather。（圖／品牌提供）

▲rather。（圖／品牌提供）

▲rather。（圖／品牌提供）

▲（依序）永康限定「珍珠伯爵戚風蛋糕」NT$130、忠孝限定「草莓伯爵蛋糕」NT$130、女力吐司NT$160。（圖／品牌提供）

因此店面風格大走銀白雪景氛圍，衣著也按照色調療癒擺放，順著樓梯走上二樓，品牌將次打造成愜意咖啡廳，這回也針對聖誕節應景推出多款節慶限定甜點，包括以鬆軟蛋糕體為基底的，永康限定「珍珠伯爵戚風蛋糕」、忠孝限定「草莓伯爵蛋糕」、以及滿溢芥末和雞蛋香氣的現烤厚片女力吐司，「珍珠伯爵戚風蛋糕」搭上珍珠熱潮，以純正黑糖熬煮，一口咬下，吃得到珍珠香以及伯爵茶濃郁滋味，絕對是女孩們的最愛甜點，好吃之餘搭配店景還超好拍照。

▲rather。（圖／品牌提供）

▲rather。（圖／品牌提供）

▲rather。（圖／品牌提供）

▲（依序）暖心鍋煮奶茶NT$130；玫瑰歐蕾NT$120；抹茶歐蕾NT$120。（圖／品牌提供）

飲品部分則有薑末、荳蔻、丁香、八角和肉桂等辛香料熬煮而成，微帶辛辣口感的冬日暖心鍋煮奶茶，搭配可食用玫瑰花瓣的無咖啡因玫瑰歐蕾及微帶成熟苦味和順滑奶泡一起人喉，口感相當順滑沒有負擔，適合入冬之際前來品味。

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關鍵字：

rather, 東區, 珍珠, 伯爵, 戚風蛋糕, 概念店
fashion.net

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