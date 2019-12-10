懷舊風重回2019！年度五大復興單品　FENDI Baguette最火紅、果凍鞋也上榜

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雖然時尚偶有創新，但流行總是一波接著一波，除了經典款以外，很難有單品可以持續立足於頂點，所以過去流行的單品便會不斷的被帶回現今，因此時尚平台Lyst就利用數據分析統計出2019年度五大懷舊復興單品，其中包括Fendi（芬迪）Baguette手提包與馬汀鞋（Dr. Martens）都被列進了榜單中。

1.Fendi Baguette手提包

每一季的It Bag經常變換且總是由不同奢侈品牌拿下，而Fendi的Baguette手提包是最早的It Bag之一，其搜索量在今年增長了138％，並且多次於零售商完售，可見該包款在今年多麼火紅。

▲Fendi Baguette手提包搜索量在今年增長了138％。（圖／翻攝自Fendi）

2.Teva涼鞋

今年初Teva推出多個聯名系列，包括Herschel Supply與Snow Peak的機能涼鞋，因此品牌在第二季度的搜索量增長了65％，並且在與Anna Sui的合作下，Teva涼鞋於4月的需求量暴增78％，而後續也和余文樂主理的Madness進行了聯名計畫。

▲透過與Anna Sui的合作，品牌在4月的需求量暴增。（圖／翻攝自Teva）

3.木屐鞋

Dior的首位女性創意總監的Maria Grazia Chiuri，今年將1960年代流行的Diorquakes木屐鞋帶回現今，並運用皮革以及經典Oblique緹花帆布打造了多雙Diorquakes，而該鞋款的搜索量也在6月達到巔峰。

▲以皮革與經典Oblique緹花帆布打造的Diorquakes。（圖／翻攝自Vestiaire Collective）

4.果凍鞋

不怕濕但卻透氣的鞋款，除了涼鞋或拖鞋以外還有果凍鞋，然而，該鞋款不僅擁有機能性，其搭配襪子的穿法也是相當時尚，因此4月時果凍鞋的搜索量便暴增了82％，不過，由於材質大多採用最不環保的PVC製成，所以各品牌也表示提願意提供回收服務，如此一來才沒有讓環境議題鬧大。

▲果凍鞋搭配襪子的穿法相當時尚。（圖／翻攝自Nordstrom）

5.馬汀鞋

今年馬汀鞋透過Raf Simons、Undercover等聯名系列，使得該品牌的搜索量成長88％，並且於轉售市場的價格也是逐漸上升中，因此還沒入手的朋友，近期不妨趕快入手喔！

▲經典的1460高筒馬汀鞋。（圖／翻攝自Dr. Martens）

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