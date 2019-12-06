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王陽明爆內幕：原本我要上《追我吧》　跑COACH趴憶高以翔，半夜就知道消息

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▲王陽明、郭雪芙等人今晚受邀參加COACH時尚派對。（影／記者王則絲攝）

記者張妤瑄／台北報導

美國時尚品牌COACH今晚（12／6）舉辦Horse and Carriage時尚派對，郭雪芙、王陽明、陳庭妮、艾怡良、蔡旻佑、福原愛、林意箴、言明澔受邀出席，晚間位於台北101的專賣店內星光熠熠，吸引眾多粉絲圍觀。

▲王陽明出席Coach Horse and Carriage時尚派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲王陽明出席Coach Horse and Carriage時尚派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲王陽明著Shearling MA1夾克（NT$65,800）、Horse and Carriage T-shirt （NT$3,900）搭配C180低筒運動鞋（NT$12,800）。（圖／記者林敬旻攝）

王陽明穿黑色皮褲搭配剪羊毛夾克現身，笑稱想要「騷一點」，透露老婆蔡詩芸也驚訝。由於老婆懷孕已35周，下周到1月初「隨時都可能會生」，坦言已開始緊張又焦慮，並自爆由於陪伴待產，不希望離開台北工作，更因此而與《追我吧》擦身而過。

王陽明透露：「我們本來也要上那個節目，但是因為老婆我不想要離開兩三天的時間，知道這件事情其實是半夜的時間，因為我們也在那個節目組的群裡面。」與驟逝的高以翔合作多次，私下兩人也是朋友，王陽明說得知消息後「不會想太多，說實話是騙人的」，呼籲大家多關心家人朋友，最後他以「我不想多說了」終結話題，難過心情溢於言表。

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艾怡良今晚擔任派對演唱嘉賓，她穿剪羊毛短版夾克配波卡圓點連身裙，自認「看起來功課很好的學生」，但由於要演唱的歌可能沒那麼乖，所以用眼神、髮型破壞乖乖牌風格，以符合自己的歌路。很少參加時尚派對的她，表示最喜歡現場超大的毛毛外套，因為越大會讓她「看起來越嬌小」，但她說會記得露腳踝，「因為還是要注重比例的」。

▲艾怡良出席Coach Horse and Carriage時尚派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲艾怡良著Shearling短版夾克（NT$78,800）、Polka圓點連身裙 （NT$23,800）、Kat撞色相機包（NT$14,800）、Chelsea厚底短靴（NT$21,800）。（圖／記者林敬旻攝）

福原愛也是今晚受邀嘉賓之一，她穿紅色洋裝搭配皮夾克登場，坦言少了老公江宏傑的陪伴很緊張，「因為沒有地方可以躲」，她說已傳照片給小傑並獲得稱讚，以此建立今晚自信心，也透露平常夫妻倆會互相幫忙打理行頭，甚至「江宏傑會在家走秀」，一件一件換上讓小愛幫忙挑選戰袍。

▲福原愛出席Coach Horse and Carriage時尚派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲福原愛著明黃色皮革夾克（NT$43,800）、Horse and Carriage馬車圖案印花襯衫連身裙 （NT$23,800）、Kat相機包（NT$19,800 ）、Chelsea厚底短靴（NT$21,800）。（圖／記者林敬旻攝）

許光漢也帥氣現身跑趴現場，提及近期因演出《罪夢者》演技備受好評的感想，謙虛表示：「很謝謝他們，但還是有努力的空間。」並透露現場逛街已相中毛帽，今晚就會打包帶回家。身旁也同樣看中毛帽的蔡旻佑表示羨慕，稱讚：「我不像他（許光漢）有天使般的臉孔比例，因為我臉滿大的，會很怕戴上後臉的比例問題。」

▲許光漢出席Coach Horse and Carriage時尚派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡旻佑出席Coach Horse and Carriage時尚派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭雪芙出席Coach Horse and Carriage時尚派對。（圖／記者林敬旻攝） ▲陳庭妮出席Coach Horse and Carriage時尚派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲林意箴出席Coach Horse and Carriage時尚派對。（圖／記者林敬旻攝） ▲言明澔出席Coach Horse and Carriage時尚派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲（依序）許光漢、蔡旻佑、郭雪芙、陳庭妮、林意箴、言明澔都現身跑趴。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字：

COACH, 王陽明, 福原愛, 艾怡良, 時尚穿搭
fashion.net

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