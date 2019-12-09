嘻哈貓熊鍊墜手勢連三變超威　比讚、愛心、勝利V字都難不倒

▲Qeelin著名的Bo Bo貓熊墜飾首度變身為嘻哈巨星。（影／Qeelin提供）

記者陳雅韻／台北報導

華人珠寶品牌Qeelin以貓熊Bo Bo鍊墜設計著稱，部分的Bo Bo設有活動小機關予人驚喜，新款嘻哈風的Hip Bo Bo大型吊墜即附上2個手指零件，讓佩戴者能自由變化其手勢，轉換成按讚拇指、手指愛心或勝利V字3個姿勢，傳達正面、愛和勝利的訊息，限量28件。

▲Qeelin限量28件的Hip Bo Bo 18K白、玫瑰金與黑色鑽石手指愛心造型大型吊墜，758,000元。（圖／Qeelin提供，以下同）

貓熊Bo Bo鍊墜首度變身為嘻哈歌手，身著加大尺寸的連帽衣與寬褲，頭上戴著嘻哈風帽子、頸上掛著「Q」字金項鍊，流露巨星風範，而好玩的秘訣藏在活動機關，只需拉起並轉動Bo Bo頭部，就能鬆開手部裝置，替換不同的手勢。

▲Qeelin Hip Bo Bo 大型吊墜可比出手指愛心（左起），或轉化成大拇指按讚、手比V字勝利等3種手勢。

活動式珠寶設計總能增添幾分佩戴樂趣，義大利珠寶品牌Pomellato從泰迪熊發想、以K金打造名為ORSETTO的小熊鍊墜就是一例，其關節部件採用可活動的銜接設計，讓熊墜飾的四肢可擺動，超萌的模樣不受時尚潮流更迭影響，今年歡度30歲生日，已是品牌經典之一。

▲義大利珠寶品牌Pomellato著名的ORSETTO小熊墜的四肢可自由活動。