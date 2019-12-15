fb ig video ETtoday search mobile

「事情沒做完就想請假」　裝病別以為不會被發現

> >

▲▼ 。（圖／翻攝tvNdrama IG）

文／威廉　圖／示意圖／翻攝tvNdrama IG

得過一種怪病叫「事情沒做完就想請假」。

關於國中同學G的記憶都是牙痛，因為牙齒矯正需要定期回診，打骨釘、根管治療、拉線固定一類的專有名詞，聽起來都非常嚴重。據他所述痛不欲生，時常缺課缺考，當年沒有補考機制，成績自然空白，直到畢業後才輾轉得知，這是技術性缺考，在書沒念完的情況下不需要承擔低分，該科便不予列入平均，分數自然不會差到哪去，維持前段水準。

因為太震撼，使得這件事一直沒能讓橡皮擦從我腦海裡抹去。從學校到職場，拿病假來當免死金牌的人屢見不鮮，明知自己並非清白到足以糾正別人，但當下遇到這類偷雞摸狗之事難免走心，說不在意都是騙人。

按照慣例，部門同事要請病假必須在群組或以簡訊告知，事後再拿就醫證明核假，通常我不會為難。一早原訂要討論年度活動的進度，接近時間，負責文案跟簡報統整的同事說他上吐下瀉，下午三點才能到公司，急忙打電話關心狀況。

▲▼ 。（圖／翻攝tvNdrama IG）

有過幾次腸胃炎的我知道脫水的嚴重性，不過，他說稍作休息就可以，知道身體不舒服，待會要報告的內容請他轉給我，由我代為與其他人討論。

電話裡的聲音分外虛弱，平時笑聲中氣很足、喜歡跟同事打打鬧鬧的他，突然像寒流之中被棄養路邊的奶貓一隻，口氣嗚咽地說：「威廉，我昨晚到現在都一直吐、一直拉，很抱歉今天沒辦法給你進度。我下午應該會好一點，進公司再繼續趕。」病人都這麼說了，我只能把會議取消跟大夥兒道歉。

午餐時間結束，公司群組傳來一張外送單說老闆請客，同事們想吃啥就在群組回覆。會議取消打亂整個下午的行程，我無心點餐，直到被標註跳出提醒：兩點收單，威廉剩你還沒有點。

點進群組，早上請假的同事正秒回要一份包心粉圓豆花加紅豆加冰，我反射性地問：「腸胃炎還吃冰喔？」 當著全公司的面讓他難堪，事後感到非常後悔。下午等人一進公司馬上找他聊聊，關心病情順便道歉。沒有明著說懷疑裝病，往後日子我越是盯得緊，他越是千方百計地躲，久而久之，急症變慢症，演變成慣性發作，分不清楚是真的病了，還是討厭上班。

▲▼ 。（圖／翻攝tvNdrama IG）

不想讓他覺得被針對，我半遮著眼睛地簽核假單。沒多久，他再度突然重病請假，另一個案子大開天窗，崩潰感已經超越愛恨。約談過後，驚覺他經手的工作全部卡關，有些甚至完全沒有進度。才娓娓道出，其實在被我打槍兩、三次後，很抗拒文案類型的工作，直覺是技術性躲事，生病有一大部分是心理所致。

遇到同事事情沒做完就想以請假逃避，其實我心裡又好氣又好笑，畢竟我也得過同一種怪病，還到棺材躺了好幾次，直到淚哭乾才決心接受治療，唯有正視自己的弱點才有機會免疫。向他分享幾個我曾經臨陣脫逃的慘事，讓他知道逃得了一時，逃不了一世，問題仍然存在，尾隨而至的無力感是一次次加劇，乘以平方的擴散。

▲▼ 。（圖／翻攝tvNdrama IG）

能力不足又羞於啟齒，等於拒絕進步。 用不著別人動手淘汰， 自己早晚也會退出職涯這場耐力賽。

應付不來的任務一定要在最短時間內提出問題，請求主管給予協助，要是運氣不佳，頭洗一半遇上停水，選擇消失是玉石俱焚的消極態度，對誰都沒好處。就算不來也好歹負起責任，把分內該做的事交代清楚；做不完或是完全沒做，至少要據實以告，好讓其他同事有辦法採取應變，進度不至於停擺。

打團體戰的觀念要有，別心存僥倖總以為天塌下來有別人撐著，積極修補弱點是為了讓能力提升，用盡方法最後仍然無計可施的話，就該把難題丟出來，讓主管可以找到癥結點，幫忙調配工作內容。

▲▼ 。（圖／翻攝tvNdrama IG）

職場求生法則

逃避是弱者選擇的投機方式，能夠坦誠缺失，並積極尋求他法解決，就算最後仍功敗垂成，至少能獲得一半的經驗值，做不來至少也要從旁看著學。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

【書籍推薦】

▲▼ 。（圖／悅知文化）

★書名：最後下班的人，先離職

★作者：威廉

★出版社：悅知

★出版日期：2019年4月22日

★建議售價：新台幣320元

關鍵字：

最後下班的人，先離職, 威廉, 悅知文化, 書摘, 精神科觀察日記, 離職, 職場
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

2020年12星座各項運勢一次揭密：牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女

2020年12星座各項運勢一次揭密：牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女

屈臣氏年度10大暢銷保養品排行　網友最愛開架精華、百元化妝水都上榜

屈臣氏年度10大暢銷保養品排行　網友最愛開架精華、百元化妝水都上榜

「為什麼想離開上個工作」？求職專家教你3種回答「輕鬆應付面試」

「為什麼想離開上個工作」？求職專家教你3種回答「輕鬆應付面試」

暮光女僅用香奈兒外套遮「重點部位」　霸氣裸上身連外媒都震驚 「冰冰霜」5種超狂用法你知道幾個？妝前保濕之外　還能修護指緣 老佛爺愛貓「邱比特」推出寫真集　卡爾親自掌鏡，收藏專屬兩人的親密回憶 日本男性票選「女生最讓人反感的20種特徵」　娃娃音、「照騙」都不行 現在知道還不晚！7個容易發胖壞習慣，第5個超難戒 奧斯塔羅12星座一周運勢1216-1222　雙魚、金牛財運排在前段班 2020年12星座各項運勢一次揭密：天秤、天蠍、射手、摩羯、水瓶、雙魚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面