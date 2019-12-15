「事情沒做完就想請假」　裝病別以為不會被發現

文／威廉 圖／示意圖／翻攝tvNdrama IG

得過一種怪病叫「事情沒做完就想請假」。

關於國中同學G的記憶都是牙痛，因為牙齒矯正需要定期回診，打骨釘、根管治療、拉線固定一類的專有名詞，聽起來都非常嚴重。據他所述痛不欲生，時常缺課缺考，當年沒有補考機制，成績自然空白，直到畢業後才輾轉得知，這是技術性缺考，在書沒念完的情況下不需要承擔低分，該科便不予列入平均，分數自然不會差到哪去，維持前段水準。

因為太震撼，使得這件事一直沒能讓橡皮擦從我腦海裡抹去。從學校到職場，拿病假來當免死金牌的人屢見不鮮，明知自己並非清白到足以糾正別人，但當下遇到這類偷雞摸狗之事難免走心，說不在意都是騙人。

按照慣例，部門同事要請病假必須在群組或以簡訊告知，事後再拿就醫證明核假，通常我不會為難。一早原訂要討論年度活動的進度，接近時間，負責文案跟簡報統整的同事說他上吐下瀉，下午三點才能到公司，急忙打電話關心狀況。

有過幾次腸胃炎的我知道脫水的嚴重性，不過，他說稍作休息就可以，知道身體不舒服，待會要報告的內容請他轉給我，由我代為與其他人討論。

電話裡的聲音分外虛弱，平時笑聲中氣很足、喜歡跟同事打打鬧鬧的他，突然像寒流之中被棄養路邊的奶貓一隻，口氣嗚咽地說：「威廉，我昨晚到現在都一直吐、一直拉，很抱歉今天沒辦法給你進度。我下午應該會好一點，進公司再繼續趕。」病人都這麼說了，我只能把會議取消跟大夥兒道歉。

午餐時間結束，公司群組傳來一張外送單說老闆請客，同事們想吃啥就在群組回覆。會議取消打亂整個下午的行程，我無心點餐，直到被標註跳出提醒：兩點收單，威廉剩你還沒有點。

點進群組，早上請假的同事正秒回要一份包心粉圓豆花加紅豆加冰，我反射性地問：「腸胃炎還吃冰喔？」 當著全公司的面讓他難堪，事後感到非常後悔。下午等人一進公司馬上找他聊聊，關心病情順便道歉。沒有明著說懷疑裝病，往後日子我越是盯得緊，他越是千方百計地躲，久而久之，急症變慢症，演變成慣性發作，分不清楚是真的病了，還是討厭上班。

不想讓他覺得被針對，我半遮著眼睛地簽核假單。沒多久，他再度突然重病請假，另一個案子大開天窗，崩潰感已經超越愛恨。約談過後，驚覺他經手的工作全部卡關，有些甚至完全沒有進度。才娓娓道出，其實在被我打槍兩、三次後，很抗拒文案類型的工作，直覺是技術性躲事，生病有一大部分是心理所致。

遇到同事事情沒做完就想以請假逃避，其實我心裡又好氣又好笑，畢竟我也得過同一種怪病，還到棺材躺了好幾次，直到淚哭乾才決心接受治療，唯有正視自己的弱點才有機會免疫。向他分享幾個我曾經臨陣脫逃的慘事，讓他知道逃得了一時，逃不了一世，問題仍然存在，尾隨而至的無力感是一次次加劇，乘以平方的擴散。

能力不足又羞於啟齒，等於拒絕進步。 用不著別人動手淘汰， 自己早晚也會退出職涯這場耐力賽。

應付不來的任務一定要在最短時間內提出問題，請求主管給予協助，要是運氣不佳，頭洗一半遇上停水，選擇消失是玉石俱焚的消極態度，對誰都沒好處。就算不來也好歹負起責任，把分內該做的事交代清楚；做不完或是完全沒做，至少要據實以告，好讓其他同事有辦法採取應變，進度不至於停擺。

打團體戰的觀念要有，別心存僥倖總以為天塌下來有別人撐著，積極修補弱點是為了讓能力提升，用盡方法最後仍然無計可施的話，就該把難題丟出來，讓主管可以找到癥結點，幫忙調配工作內容。

職場求生法則

逃避是弱者選擇的投機方式，能夠坦誠缺失，並積極尋求他法解決，就算最後仍功敗垂成，至少能獲得一半的經驗值，做不來至少也要從旁看著學。

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