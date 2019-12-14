fb ig video ETtoday search mobile

懶人也能輕鬆整理　5款韓系慵懶「微波捲髮」有溫柔小姊姊氣質

> >

▲捲髮（圖／翻攝自IG@LALALALISA_M、HAUM_STYLE）

長捲髮到了秋冬絕對是想要改變髮型的首選！最近幾天不難感覺到日夜出現溫差，讓人慢慢燃起留長髮的念頭（畢竟台灣夏天留長髮根本像圍圍巾...）如果你目前也有想燙捲髮的安排，本篇推薦的5款韓系慵懶「微波捲髮」，絕對是懶人也能輕鬆整理的長捲髮造型，出門前花個30秒就能快速出門！

Lisa「長捲髮」造型示範

▲捲髮（圖／翻攝自IG@LALALALISA_M、HAUM_STYLE）

最近因為拍攝需求接起長髮的Lisa太美了！Lisa的接髮捲度落在肩膀以下，這樣其實是最不用花心思整理的長捲髮長度（但是洗頭+吹乾需要花很多時間），只要順著髮絲用手指梳開，再用髮品輕微抓澎捲度就能有浪漫的髮絲線條！

S型慵懶微捲髮

如果你對於頭髮燙捲捲度的持久力沒有很在意，那麼捲度有如一個大S線條的捲度相當推薦你！尤其是臉型偏圓潤的人，更能透過捲度稍微遮住臉部輪廓的圓弧線條。

多層次隨興捲髮

透過多層次的髮型修剪，搭配S型的大波浪捲度，能讓捲髮更有線條感！

雙S減齡捲髮

如果你是喜歡綁雙股辮的人，應該會對把頭髮拆掉之後，會呈現出的這個對稱捲度不陌生！從眼下的高度連續燙出兩個雙S型捲度，給人不經意的甜美感超減齡！

髮尾C字微波捲髮

長相相較於同年齡長相偏成熟的你，擔心長捲髮容易顯老的話，推薦選擇只有髮尾有做變化的C字微波捲度，既能讓長髮不無聊，也能呈現較溫柔的髮型變化。

韓系小姐姐S捲

韓國女生最多人燙的就是這個捲度！呈現出若有似無的慵懶S捲，只要隨手撥撥就能快速出門！

捲度整理３技巧

技巧１：使用水性髮臘抓澎髮尾捲度

技巧２：先將頭髮抓成一束，由上至下左右擺動，將頭髮甩出自然捲度。

技巧３： 將頭髮分束抓出線條感。

只要選擇其中一個方式，就能快速整理出慵懶的捲度出門！

瀏海整理技巧

長瀏海的人常常會面臨到髮根塌的問題，這時推薦使用長尾夾直式夾住頭髮的分線，再用吹風機將瀏海吹澎，拿下長尾夾就能達到髮根蓬鬆的效果！這招起床瀏海容易塌的人絕對要學起來！

文／ Harper's BAZAAR　圖／IG@LALALALISA_M、HAUM_STYLE、SAMCHIC.JIHWAN、HAUM_H

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

短髮、手殘都適用的「蓬鬆包頭」教學！隨興慵懶的丸子頭讓你在秋冬也能散發時髦感！（內含影片教學）

只會綁馬尾？多款【編髮技巧】快學起來！從初學者到達人等級的「辮子造型」範本一次看（內含教學影片）

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

關鍵字：

Harper’s BAZAAR, 長髮, 捲髮, 韓系, 微波捲髮
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開

蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開

「為什麼想離開上個工作」？求職專家教你3種回答「輕鬆應付面試」

「為什麼想離開上個工作」？求職專家教你3種回答「輕鬆應付面試」

女生脫單必學！6個超強「曖昧訊號」，對象手到擒來

女生脫單必學！6個超強「曖昧訊號」，對象手到擒來

從指尖跟上潮流！2020年度色「經典藍」光療美甲10款推薦 日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖 《PABLO》聖誕甜點讓人失心瘋　22顆大草莓佈滿蛋糕、還有夢幻白色山莓塔 郭碧婷「性感睡衣」入鏡　向佐摟緊緊甜蜜宣示主權 陳冠希女兒套300萬元AP錶　霸氣宣示「我有的一切都她的」 孫芸芸鞋牆前賣不科學「絲襪美腿」　穩坐全台最辣名媛地位 嫁富和尚的日本名模買珍珠寵1歲女　最寶貝巴黎名媛舞會那條項鍊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面