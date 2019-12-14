懶人也能輕鬆整理　5款韓系慵懶「微波捲髮」有溫柔小姊姊氣質

長捲髮到了秋冬絕對是想要改變髮型的首選！最近幾天不難感覺到日夜出現溫差，讓人慢慢燃起留長髮的念頭（畢竟台灣夏天留長髮根本像圍圍巾...）如果你目前也有想燙捲髮的安排，本篇推薦的5款韓系慵懶「微波捲髮」，絕對是懶人也能輕鬆整理的長捲髮造型，出門前花個30秒就能快速出門！

Lisa「長捲髮」造型示範





最近因為拍攝需求接起長髮的Lisa太美了！Lisa的接髮捲度落在肩膀以下，這樣其實是最不用花心思整理的長捲髮長度（但是洗頭+吹乾需要花很多時間），只要順著髮絲用手指梳開，再用髮品輕微抓澎捲度就能有浪漫的髮絲線條！

S型慵懶微捲髮

在 Instagram 查看這則貼文 HAUM 한들（@haum_handeul）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 22 日 上午 8:14 張貼

如果你對於頭髮燙捲捲度的持久力沒有很在意，那麼捲度有如一個大S線條的捲度相當推薦你！尤其是臉型偏圓潤的人，更能透過捲度稍微遮住臉部輪廓的圓弧線條。

多層次隨興捲髮

在 Instagram 查看這則貼文 @haum_style 分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 3 日 上午 7:57 張貼

透過多層次的髮型修剪，搭配S型的大波浪捲度，能讓捲髮更有線條感！

雙S減齡捲髮

在 Instagram 查看這則貼文 HAUM 한들（@haum_handeul）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 24 日 上午 1:54 張貼

如果你是喜歡綁雙股辮的人，應該會對把頭髮拆掉之後，會呈現出的這個對稱捲度不陌生！從眼下的高度連續燙出兩個雙S型捲度，給人不經意的甜美感超減齡！

髮尾C字微波捲髮

在 Instagram 查看這則貼文 HAUM 한들（@haum_handeul）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 23 日 上午 7:41 張貼

長相相較於同年齡長相偏成熟的你，擔心長捲髮容易顯老的話，推薦選擇只有髮尾有做變化的C字微波捲度，既能讓長髮不無聊，也能呈現較溫柔的髮型變化。

韓系小姐姐S捲

在 Instagram 查看這則貼文 HAUM 한들（@haum_handeul）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 15 日 上午 7:25 張貼

韓國女生最多人燙的就是這個捲度！呈現出若有似無的慵懶S捲，只要隨手撥撥就能快速出門！

捲度整理３技巧

在 Instagram 查看這則貼文 청담동미용실 쌤시크 지환（@samchic.jihwan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 7 日 上午 3:34 張貼

技巧１：使用水性髮臘抓澎髮尾捲度

技巧２：先將頭髮抓成一束，由上至下左右擺動，將頭髮甩出自然捲度。

技巧３： 將頭髮分束抓出線條感。

只要選擇其中一個方式，就能快速整理出慵懶的捲度出門！

瀏海整理技巧

在 Instagram 查看這則貼文 청담동미용실 쌤시크 지환（@samchic.jihwan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 7 日 上午 3:31 張貼

長瀏海的人常常會面臨到髮根塌的問題，這時推薦使用長尾夾直式夾住頭髮的分線，再用吹風機將瀏海吹澎，拿下長尾夾就能達到髮根蓬鬆的效果！這招起床瀏海容易塌的人絕對要學起來！

文／ Harper's BAZAAR 圖／IG@LALALALISA_M、HAUM_STYLE、SAMCHIC.JIHWAN、HAUM_H

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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