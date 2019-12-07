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英國時尚大獎出爐！Bottega Veneta獲三冠王　擊敗Gucci拿下最佳品牌

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編輯／Duke

一年一度的英國時尚大獎（British Fashion Awards）日前正式落幕，當中的最大贏家非Bottega Veneta（BV）莫屬，不但擊敗Gucci、Prada、Jacquemus拿下最佳品牌，品牌創意總監Daniel Lee也獲得年度設計師、年度配件設計師、英國年度女裝設計師的三冠王，而下方就帶各位揭曉2019年英國時尚大獎的得獎名單吧！

1.年度最佳品牌：Bottega Veneta

Bottega Veneta在過去一年中，透過設計、活動、合作等對英國與全球產生影響力，並運用自身的創意打造出眾多熱門單品，所以今年的最佳品牌由Bottega Veneta拿下。

入圍的品牌有Bottega Veneta、Gucci、Jacquemus、Loewe、Prada。

▲2019 British Fashion Awards。（圖／翻攝自Bottega Veneta）

▲Bottega Veneta拿下2019英國時尚大獎的最佳品牌。（圖／翻攝自Bottega Veneta）

2.英國年度男裝設計師獎：Kim Jones

Dior男裝創意總監Kim Jones，今年替品牌打造不少熱門單品，像是Oblique系列的運動鞋與Rimowa聯名系列，因此他擊敗了Burberry的Riccardo Tisci以及Martine Rose成功獲得英國年度男裝設計師獎。

入圍的設計師有Craig Green（Craig Green）、Grace Wales Bonner（Wales Bonner）、Kim Jones（Dior Men）、Martine Rose（Martine Rose）、Riccardo Tisci（Burberry）

3.英國年度女裝設計師獎：Daniel Lee

這位年僅33歲的設計師，過去一年內在引領女性時尚發揮了影響力，並且創意與商業上的成就顯著，因此他獲得了英國年度女裝設計師的獎項。

入圍的設計師有Daniel Lee（Bottega Veneta）、John Galliano（Maison Margiela）、Jonathan Anderson（JW Anderson & Loewe）、Richard Quinn（Richard Quinn）、Simone Rocha（Simone Rocha）

4.年度設計師獎：Daniel Lee

獲得年度設計師獎的設計師，需要擁有極佳的創意天份，並且能夠引領時尚圈對其產生影響，而Daniel Lee設計的The Pouch手拿包與Padded Sandals涼鞋，在時尚平台Lyst Q2、Q3季度的最熱門女性單品中，榮獲第五名、第一名的好成績，所以Daniel Lee拿下這個獎項可說是毫無懸念。

入圍的設計師有Alessandro Michele（Gucci）、Daniel Lee（Bottega Veneta）、Jonathan Anderson（JW Anderson & Loewe）、Kim Jones（Dior Men）、Miuccia Prada（Prada）

▲2019 British Fashion Awards。（圖／翻攝自Bottega Veneta）

▲2019 British Fashion Awards。（圖／翻攝自Bottega Veneta）

▲The Pouch手拿包與Padded Sandals涼鞋，在時尚平台Lyst Q2、Q3季度的最熱門女性單品中，榮獲第五名、第一名的好成績。（圖／翻攝自Bottega Veneta）

5.時尚指標獎：Naomi Campbell

自15歲起就擔任模特兒的Naomi Campbell，這30年來在模特界有著舉足輕重的地位，並且她在擔任模特兒時的成就以及所做的慈善事業也讓人讚譽有加，而時尚指標獎是為了表揚對時尚界的貢獻，因此Naomi Campbell絕對是獲獎的最佳人選。

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關鍵字：

英國時尚大獎, BottegaVeneta, Gucci, Prada, Jacquemus, DanielLee, Dior, KimJones, Burberry, RiccardoTisci, JWAnderson, AlessandroMichele, Loewe
fashion.net

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