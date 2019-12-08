fb ig video ETtoday search mobile

別用柔軟精、跟「網球」一起烘乾　8項羽絨衣清洗時的注意事項

> >

▲羽絨衣 。（圖／哈潑時尚提供）

羽絨外套該如何清洗？要怎麼保養才不容易在台灣潮濕的冬季裡發霉呢？今天BAZAAR幫大家整理了8項羽絨衣清洗時的禁忌及注意事項！除了要教你如何好好地保養羽絨外套外，也一起來看看你有沒有無心中犯了那些羽絨衣收納禁忌吧！

1：可以送洗，但別送乾洗！

▲羽絨衣 。（圖／哈潑時尚提供）

因為不太了解要如何保養羽絨外套，許多人也就索性拿去「乾」洗 。但其實由於羽絨外套內大多都是天然的羽毛及絨毛（也就是所謂的蛋白質纖維），而市面上多數乾洗店家都是使用化學藥劑，送乾洗反而容易破壞內層羽絨，大大減低保暖效果。

▲羽絨衣 。（圖／哈潑時尚提供）

不過其實只要不送乾洗，要送洗也並非不可以。只要記得在送洗前先告知店員羽絨衣材質，並詢問最佳的洗滌方式就可以囉！

2. 請別用柔軟精手洗！

▲羽絨衣 。（圖／哈潑時尚提供）

手洗羽絨外套沒有你想的困難。準備一盆30度以下的溫水，加入少許溫和性的洗衣粉，浸泡約20分鐘。接著用雙手壓洗羽絨外套，再用清水重複此步驟，置放於通風處平放晾乾即可。

選擇自己手洗羽絨外套的你，也要記得千萬不要使用柔軟精或是漂白水。因為當中的化學成分會破壞了羽絨的天然油脂，影響外套的蓬鬆度。

3. 大膽放進洗衣機？

▲羽絨衣 。（圖／哈潑時尚提供）

而除了手洗外，其實現在許多羽絨外套都可以用洗衣機清洗。不妨留意羽絨衣內部標籤，如果你的羽絨衣是可放進洗衣機清洗的，在此也要提醒你記得放入洗衣袋，並使用低速模式單獨洗，才能降低洗滌對羽絨外套造成的傷害！

4：別手擰羽絨衣，與「網球」一起烘乾？

▲羽絨衣 。（圖／哈潑時尚提供）

在清洗羽絨外套後，也記得千萬不要用擰毛巾的方式擰乾羽絨外套。因為此舉動反而可能折斷了羽絨外套內的羽毛，破壞羽絨結構。

而要是你選擇放進烘乾機，則可以在烘乾時放入一顆「網球」一起與羽絨外套烘乾！隨著烘乾機的轉動，網球這時也會持續地拍打著羽絨外套，產生碰撞進而拍鬆羽絨外套內部羽毛！使羽絨外套不變形。

5：不可以曬太陽

▲羽絨衣 。（圖／哈潑時尚提供）

許多人會趁著季節轉換時，將冬天衣物拿出來曝曬於太陽底下殺菌。但其實羽絨外套不太能在陽光下長時間的直曬，紫外線會使羽絨毛變得脆弱，減短羽絨外套壽命。只要將羽絨外套放置於乾燥通風處即可。

6：收納前確保乾燥

▲羽絨衣 。（圖／哈潑時尚提供）

收納前也請確保羽絨外套的乾燥程度。由於大多數羽絨外套表面都採防水材質，觸摸起來會給人有已經乾透的錯覺，但內部羽絨卻不一定真的乾了，甚至有時會有發霉情形發生。建議在冬季結束，準備將羽絨外套暫時收起來前，先放置除濕機旁最少一晚，再做收納。

7：請勿壓縮收納

▲羽絨衣 。（圖／哈潑時尚提供）

冬季服裝比起夏季需要更大的收納空間，因此不少人在收納冬裝時，會選擇使用真空機，將裝滿衣物的袋子抽光空氣，以達到最佳的收納效果。不過由於羽絨衣保暖的原理正是透過羽毛間的空氣層，鎖住空氣而保暖，要是抽光了中間這層空氣，下一季拿出來穿時保暖性也會隨之下降。

8：最佳收納方法為...

▲羽絨衣 。（圖／哈潑時尚提供）

為了維持羽絨外套的最佳蓬鬆及保暖狀態，收納時最好還是以較為厚實的衣架，將其掛起來收進衣櫃裡，當然最好旁邊還能放包乾燥劑。若衣櫃空間不夠掛起羽絨外套，也可以捲成圓筒狀收納。

▲羽絨衣 。（圖／哈潑時尚提供）

羽絨外套雖然清理及收納相較於其他衣物單品來的辛苦，不過卻是秋冬時尚保暖的最佳好夥伴，且一件好的羽絨外套也可以陪伴你穿搭好多年，好好保養絕對值得。所以就讓我們一起愛惜身邊那件羽絨衣外套吧！

文／ Harper's BAZAAR　圖／INSTAGRAM@ITSMAYSMEMES、GETTY

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

2019秋冬4大靴款禁忌！拜託別再穿這4種靴子，一次看懂本季靴款流行元素！

她是誰？4點了解時尚圈「魔法少女」利獻靈Fernanda Ly！

關鍵字：

Harper’s BAZAAR, 羽絨衣, 保養, 清洗
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

比噴香水更勾人！韓妞打造「自然飄香」的3個小心機　

比噴香水更勾人！韓妞打造「自然飄香」的3個小心機　

倪妮「胸前剩兩塊布」仙氣爆棚！對尬迪麗熱巴公主風　網：她完勝

倪妮「胸前剩兩塊布」仙氣爆棚！對尬迪麗熱巴公主風　網：她完勝

分手後最難挽回的星座Top 3！金牛不輕易改變決定、第一不留任何機會 劉寅娜與IU是好閨蜜　每天早上堅持2個動作養成女神身材 43歲李心潔素顏照曝光，美得像少女　公開實用6招保養菜單 從擦口紅小習慣看出你的個性、愛情觀　第6型最容易遇到渣男 日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月 《82年生的金智英》六大淚點整理！孔劉是個好老公，卻什麼也不明白 每天跑步減肥卻沒瘦？做對這4個關鍵讓你減脂效率大提升

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面