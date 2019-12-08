別用柔軟精、跟「網球」一起烘乾　8項羽絨衣清洗時的注意事項

羽絨外套該如何清洗？要怎麼保養才不容易在台灣潮濕的冬季裡發霉呢？今天BAZAAR幫大家整理了8項羽絨衣清洗時的禁忌及注意事項！除了要教你如何好好地保養羽絨外套外，也一起來看看你有沒有無心中犯了那些羽絨衣收納禁忌吧！

1：可以送洗，但別送乾洗！





因為不太了解要如何保養羽絨外套，許多人也就索性拿去「乾」洗 。但其實由於羽絨外套內大多都是天然的羽毛及絨毛（也就是所謂的蛋白質纖維），而市面上多數乾洗店家都是使用化學藥劑，送乾洗反而容易破壞內層羽絨，大大減低保暖效果。

不過其實只要不送乾洗，要送洗也並非不可以。只要記得在送洗前先告知店員羽絨衣材質，並詢問最佳的洗滌方式就可以囉！

2. 請別用柔軟精手洗！





手洗羽絨外套沒有你想的困難。準備一盆30度以下的溫水，加入少許溫和性的洗衣粉，浸泡約20分鐘。接著用雙手壓洗羽絨外套，再用清水重複此步驟，置放於通風處平放晾乾即可。

選擇自己手洗羽絨外套的你，也要記得千萬不要使用柔軟精或是漂白水。因為當中的化學成分會破壞了羽絨的天然油脂，影響外套的蓬鬆度。

3. 大膽放進洗衣機？





而除了手洗外，其實現在許多羽絨外套都可以用洗衣機清洗。不妨留意羽絨衣內部標籤，如果你的羽絨衣是可放進洗衣機清洗的，在此也要提醒你記得放入洗衣袋，並使用低速模式單獨洗，才能降低洗滌對羽絨外套造成的傷害！

4：別手擰羽絨衣，與「網球」一起烘乾？





在清洗羽絨外套後，也記得千萬不要用擰毛巾的方式擰乾羽絨外套。因為此舉動反而可能折斷了羽絨外套內的羽毛，破壞羽絨結構。

而要是你選擇放進烘乾機，則可以在烘乾時放入一顆「網球」一起與羽絨外套烘乾！隨著烘乾機的轉動，網球這時也會持續地拍打著羽絨外套，產生碰撞進而拍鬆羽絨外套內部羽毛！使羽絨外套不變形。

5：不可以曬太陽





許多人會趁著季節轉換時，將冬天衣物拿出來曝曬於太陽底下殺菌。但其實羽絨外套不太能在陽光下長時間的直曬，紫外線會使羽絨毛變得脆弱，減短羽絨外套壽命。只要將羽絨外套放置於乾燥通風處即可。

6：收納前確保乾燥





收納前也請確保羽絨外套的乾燥程度。由於大多數羽絨外套表面都採防水材質，觸摸起來會給人有已經乾透的錯覺，但內部羽絨卻不一定真的乾了，甚至有時會有發霉情形發生。建議在冬季結束，準備將羽絨外套暫時收起來前，先放置除濕機旁最少一晚，再做收納。

7：請勿壓縮收納





冬季服裝比起夏季需要更大的收納空間，因此不少人在收納冬裝時，會選擇使用真空機，將裝滿衣物的袋子抽光空氣，以達到最佳的收納效果。不過由於羽絨衣保暖的原理正是透過羽毛間的空氣層，鎖住空氣而保暖，要是抽光了中間這層空氣，下一季拿出來穿時保暖性也會隨之下降。

8：最佳收納方法為...





為了維持羽絨外套的最佳蓬鬆及保暖狀態，收納時最好還是以較為厚實的衣架，將其掛起來收進衣櫃裡，當然最好旁邊還能放包乾燥劑。若衣櫃空間不夠掛起羽絨外套，也可以捲成圓筒狀收納。

羽絨外套雖然清理及收納相較於其他衣物單品來的辛苦，不過卻是秋冬時尚保暖的最佳好夥伴，且一件好的羽絨外套也可以陪伴你穿搭好多年，好好保養絕對值得。所以就讓我們一起愛惜身邊那件羽絨衣外套吧！

文／ Harper's BAZAAR 圖／INSTAGRAM@ITSMAYSMEMES、GETTY

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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