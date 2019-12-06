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陳庭妮學CPR、AED考救護員執照　憶高以翔「不敢相信是真的」　

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▲陳庭妮至今仍很難相信高以翔驟逝消息。（影／記者王則絲攝）

記者張妤瑄／台北報導

美國時尚品牌COACH今晚（12／6）舉辦Horse and Carriage時尚派對，活動邀請眾多藝人出席，其中陳庭妮以極短髮現身，她透露近期都在為新戲做準備，除了髮型外，還考了緊急救護員執照，上了40小時的課程，學習CPR、AED等技巧。曾和高以翔合作過的她表示：「到現在都不敢相信是真的。」

▲▼ 。（圖／翻攝陳庭妮粉絲專頁）

▲陳庭妮近日為戲積極準備，還考了緊急救護員執照。（圖／翻攝陳庭妮粉絲專頁）

陳庭妮9年前曾和高以翔合作演出偶像劇《我的排隊情人》，今陳庭妮被問到高以翔驟逝消息，她難過表示：「其實我到現在都還是不相信這是真的，但我覺得想念他有很多不同的方式，他的好我都記在心裡面。我覺得現在應該要給他的家人一點空間吧，好好的去消化這一切。」

最近為新戲做功課的陳庭妮也透露，為了角色正在「計畫性增重」，目前已重7公斤，體重邁入6字頭，但她沒自爆之前，小V臉完全看不出增重成效，但她透露主要胖在屁股跟大腿，且身上的腰帶「很緊」，笑言都遮起來才沒被看出，並用最近被路人問說：「是不是有了？」來佐證增重真的有成效。

▲陳庭妮出席Coach Horse and Carriage時尚派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳庭妮著Shearling飛行夾克（NT$78,800）、Horse and Carriage馬車圖案印花長洋裝（NT$45,800）、Kat Saddle 20手袋（NT$D14,800）、Chelsea厚底短靴（NT$21,800）。（圖／記者林敬旻攝）

郭雪芙穿紅洋裝配千鳥格紋剪羊毛外套現身，上周擔任毛加恩婚禮伴娘的她，也不免被問到婚禮現場氣氛，她說：「恩⋯⋯當然還是帶著祝福喜悅去陪伴新娘子。當然現場在講誓言的時候也有講到Godfrey的事情，大家都很難過，也不希望發生這樣的事情。當然有一Part大家都很Down、很難過。」

▲郭雪芙出席Coach Horse and Carriage時尚派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭雪芙出席Coach Horse and Carriage時尚派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭雪芙著格紋飛行夾克（NT$28,800）、領結連身裙（NT$28,800）、Kat Saddle 20 撞色手袋（NT$14,800）、Chelsea 厚底短靴（NT$21,800）。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字：

COACH, 陳庭妮, 時尚穿搭, 高以翔
fashion.net

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