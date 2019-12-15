見對方父母要注意的8件小事！把握好感度小技巧，讓愛情走的更順遂

與男友父母相處是一門高深的學問。要與對方經營良好的關係，第一印象固然重要。第一次「見家長」時到底有那些需要注意的事項？怎麼做才會令印象加分呢？今天BAZAAR整理了8項見長輩時需要注意的小技巧，讓希望與另一半感情升溫的你，在對方父母面前能留下深刻好印象！

1. 準時





第一項、也是最重要的一項，那就是一定要準時！不論是出自什麼樣的原因都好，千萬不能遲到。要是你平時是個時間管理上比較鬆散的人，建議在這天見對方家長前兩小時都不要安排其它私人行程，或是比平常早15分鐘出門，以免印象分數大打折扣！

2. 保持微笑





就算你這天精神再差、再累，又或是天生長的一副厭世臉，第一次見對方家長時，都請盡量保持微笑。微笑是讓你印象加分的一大關鍵。不過這邊也要提醒大家不需要太用力做出誇張的表情，自然的微笑就可以了。

3. 收起脾氣





在對方家長面前展現高EQ的形象很重要。不論你是對男朋友的父母，還是男朋友本人，即使男朋友於現場做了或是講了令你不悅的事，都千萬要忍住，不要當場發脾氣。讓我們當個氣質優雅的女人吧！

4. 主動提出幫忙





若第一次見男友父母是於家中場合，就算平時你對家務一竅不通，也應該主動提出幫手。主動提出幫忙不在於能把家務做的多完美，而是體現你會為他人著想的思維。不管是幫忙洗碗，又或是簡單的擦桌子也好，都會是很加分的行為唷！

5. 衣著得體





請暫時收起你的性感服飾，也不要穿著過於休閒。除了表示對對方父母的尊重外，也藉由穿著告訴對方你相當看重這次的聚會。簡單上點妝容，換上優雅的小洋裝，或是時髦褲裝造型都比穿著太過清涼來的令人印象深刻。

6. 收起手機





即使聚會上你感到沉悶或是無法投入對方家長的話題，都不要只顧低頭玩手機，這是對聚會上其他人的基本尊重。不管你公事有多繁忙，都別時刻留意著手機的動態。嘗試加入聚會，就算搭不上話，保持微笑也很好。

7. 適當回應





第一次見男友父母時，不免會被對方家長問上一連串的問題。遇到類似情況只需要簡單回應就可以了。就算對方父母看起來再開明，也不需講述太多太過私人的事。為自己的私人領域保留一點空間，也適時反問對方家長問題，展開心胸多了解對方父母也是一件令感情加分的好事。

8. 過份表現自己





不少人為了博取男朋友父母的歡心，會無意間太過恭維。稱讚對方固然是好事，不過講太多會讓人覺得太假。另外不停的說自己有多了解男友也是大忌！別忘了，對方可是男友的父母，對兒子一定也有相當程度的了解。別太過緊張，自然的呈現自己最好的一面就可以了。

文／ Harper's BAZAAR 圖／GETTY

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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