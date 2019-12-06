曾莞婷「暴瘦跑趴」狂秀新包　自認衝動消費：大錢更不手軟

▲曾莞婷出席義大利品牌Salvatore Ferragamo 包款鑑賞會，現場分享新購入包款。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

義大利品牌Salvatore Ferragamo於今（6日）舉辦包款鑑賞會，藝人曾莞婷穿著帥氣橘色套裝現身，身型比起過往消瘦不少，「以前跑趴都比較女人，今天想走中性風格。」並且不打自招自己屬於衝動消費類型。

▲曾莞婷帥氣橘色套裝現身Salvatore Ferragamo。（圖／記者黃克翔攝）

台劇女神曾莞婷晉升時尚咖，今日亮相義大利品牌Salvatore Ferragamo包款派對，綁起俏麗包頭，穿著俐落剪裁的橘色套裝，身型比起以往暴瘦不少，她也坦言，「最近瘦了四五公斤。」而提及今日造型，曾莞婷滔滔不絕，「大家看我以前跑趴都比較女人，但是今天穿著是中性帥氣風格，我自己也非常喜歡。」

▲曾莞婷選擇近期購入的Boxyz包款打造帥氣感。（圖／記者黃克翔攝）

回到手上拎的Boxyz包款，曾莞婷表示，「這是我最近新購入的一款，家裡也有珍藏Salvatore Ferragamo的三四款包。」並且不打自招自己屬於衝動消費類型，「朋友都說我很奇怪，花大錢的時候不眨眼，但是小錢卻要想很久。」

曾莞婷選擇在跑趴時帶上尺寸稍大的手拿包，裡面到底裝了哪三樣東西？她表示，「平時必帶的就是補妝用的粉餅、口紅，還有手機是拍美照不可少的。」Boxyz包款由創意總監Paul Andrew一手設計，方正簡約的外型遊走中性與氣質之間，其中Gancini 提花設計大小各異，並縫以七彩啞光和特殊織線注入活力氣質。

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