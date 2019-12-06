fb ig video ETtoday search mobile

曾莞婷「暴瘦跑趴」狂秀新包　自認衝動消費：大錢更不手軟

> >

▲曾莞婷出席義大利品牌Salvatore Ferragamo 包款鑑賞會，現場分享新購入包款。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

義大利品牌Salvatore Ferragamo於今（6日）舉辦包款鑑賞會，藝人曾莞婷穿著帥氣橘色套裝現身，身型比起過往消瘦不少，「以前跑趴都比較女人，今天想走中性風格。」並且不打自招自己屬於衝動消費類型。

▲▼Salvatore Ferragamo銀色魅力派對暨包款鑑賞會-曾莞婷。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Salvatore Ferragamo銀色魅力派對暨包款鑑賞會-曾莞婷。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾莞婷帥氣橘色套裝現身Salvatore Ferragamo。（圖／記者黃克翔攝）

台劇女神曾莞婷晉升時尚咖，今日亮相義大利品牌Salvatore Ferragamo包款派對，綁起俏麗包頭，穿著俐落剪裁的橘色套裝，身型比起以往暴瘦不少，她也坦言，「最近瘦了四五公斤。」而提及今日造型，曾莞婷滔滔不絕，「大家看我以前跑趴都比較女人，但是今天穿著是中性帥氣風格，我自己也非常喜歡。」

▲▼Salvatore Ferragamo銀色魅力派對暨包款鑑賞會-曾莞婷。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Salvatore Ferragamo銀色魅力派對暨包款鑑賞會-曾莞婷。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾莞婷選擇近期購入的Boxyz包款打造帥氣感。（圖／記者黃克翔攝）

回到手上拎的Boxyz包款，曾莞婷表示，「這是我最近新購入的一款，家裡也有珍藏Salvatore Ferragamo的三四款包。」並且不打自招自己屬於衝動消費類型，「朋友都說我很奇怪，花大錢的時候不眨眼，但是小錢卻要想很久。」

曾莞婷選擇在跑趴時帶上尺寸稍大的手拿包，裡面到底裝了哪三樣東西？她表示，「平時必帶的就是補妝用的粉餅、口紅，還有手機是拍美照不可少的。」Boxyz包款由創意總監Paul Andrew一手設計，方正簡約的外型遊走中性與氣質之間，其中Gancini 提花設計大小各異，並縫以七彩啞光和特殊織線注入活力氣質。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

義大利, 品牌, Salvatore Ferragamo, 曾莞婷
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

暖暖包放對位置「全身都暖和」　別傻傻握在手上

暖暖包放對位置「全身都暖和」　別傻傻握在手上

居家擴香瓶「絕不浪費」3用法　可別傻傻等揮發

居家擴香瓶「絕不浪費」3用法　可別傻傻等揮發

心動或許不代表喜歡！5個你要知道的戀愛心理學

心動或許不代表喜歡！5個你要知道的戀愛心理學

一分鐘「弓箭步」運動效果比深蹲強10倍　練習三天下腹瘦1公分 日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖 丈母娘最愛的女婿星座Top 3 ！天秤幽默嘴甜、第一名事業心重搶著要 MAMAMOO頌樂小蠻腰辣到不行！女團身材靠水果減肥法，三天秒瘦2公斤 12星座十二月運勢：獅子把握最幸運的一天、牡羊在異國遇見好對象 日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月 范冰冰靠「超長領巾」巧妙遮大肚　靠錐子臉就能打

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面