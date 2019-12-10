壓力大到喘不過氣？教你3招調整好心情　網親試：真的有用

▲簡單3招教你趕走壓力，回歸好心情。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

你是不是每天都睡不飽、工作好像也做不好？每天醒來迎接你的是忙碌早晨，一進公司就被事情追著跑，期待著每件事情都能完美處理應付，後來發現其實並不容易。當忙碌到快要爆炸、壓力破表時，試試以下3個情緒管理方法。

隨手記下開心的事情

隨手用手機紀錄讓自己開心的事情，把每次心情很好的當下都確實記載。開心其實是稍縱即逝的東西，往往那個當下過了，就回想不起來，所以記下能讓以後回憶這幸福感，當心情低落或是壓力大時，翻到就能會心一笑。

做好明日的準備

若你有每天都被時間追著跑的症狀，不妨試試提前做準備吧！像是把明天早上上班的東西預先整理，甚至睡前就準備要穿的衣服，才不會讓睡醒的早晨，因為忙碌而混亂。預先準備不僅能提升效率，更能有條理進行工作細項，心定了，一切都在你掌握之中。





列出情緒管理清單

除了你自己之外，沒人比你更了解自己。腦中可以是想當我遇到某某事情時，我會怎麼做，讓自己心情穩定，狀態變得更好，將這張單子放在顯眼處，甚至貼在手機桌面，有時情緒一來會忘記要怎麼做，這時深呼吸看著情緒管理清單，照自己的SOP，這樣做就不會出錯。

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