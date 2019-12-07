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PRADA激美金屬水壺、超質感文具來了！500元就能入手，快閃台北101

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編輯／JJ　圖／品牌提供

寒冷的冬天、聖誕節前夕，這個送禮的季節是否讓人購物慾旺盛呢？PRADA於今年12月8日至12月31日將在台北101旗艦店內開設POP-UP STORE快閃店中店，販售以旅行、戶外風格為主的「PRADA ESCAPE」系列，除了較為機能型的男、女裝之外，還有露營用具例如水壺，以及筆記本等文具，最低500元就能買到，超吸睛。

▲prada escape。（圖／品牌提供）

▲此為首爾PRADA ESCAPE快閃店。

＃戶外用品系列

「PRADA ESCAPE」靈感來自於旅程，以遨遊世界的旅者為本，旅程中也不乏登山、露營等等元素，像這樣的戶外健行就非常需要保溫瓶與指南針！

這次推出的戶外用品系列正好以這兩項為主，尤其是保溫瓶，金屬光澤質感爆棚，扣環能夠掛在背包上，十分方便，價錢方面也非常好入手，是很適合近期的聖誕送禮選擇，情侶們一起購入更甜蜜～

▲prada escape。（圖／品牌提供）

▲prada escape。（圖／品牌提供）

▲prada escape。（圖／品牌提供）

▲prada escape。（圖／品牌提供）

▲目前釋出有黑、銀、綠、藍色，並有三種容量選擇。保溫瓶500ML，NT＄2,500、金屬蓋500ML，NT＄2,500、350ML，NT＄2,000。

▲prada escape。（圖／品牌提供）

▲指南針掛飾，NT＄11,500。

＃Midori 聯名文具系列

「PRADA ESCAPE」當中的文具系列，是與日本相當知名的文具品牌 Midori 攜手設計推出，稍對文具有涉獵的朋友們絕對知道Midori 的這款Traveler's Notebook！柔軟的牛皮材質書封，越使用越好看，刮、磨後更讓它獨一無二，而內頁則是可以分開做選擇。

▲prada escape。（圖／品牌提供）

與PRADA聯名的獨家版本顯得更加珍貴，所選擇的黑色呈現出一種高級感。Traveler's notebook 的長寬大小都是經過計算的，各國的票券、車票、票根、旅遊手冊等等都能輕易夾入，並用繩子綁起來防止散落。

▲prada escape。（圖／品牌提供）

▲黑色皮革筆記本，NT＄3,000。

▲prada escape。（圖／品牌提供）

▲黑色皮革護照夾，NT＄2,500。

內頁的部分都能自己挑選、組裝，有著PRADA圖案的內頁，都讓人捨不得使用了～Midori 的紙質相當講究，適合任何書寫工具，即使使用鋼筆、顏料等等也不會這麼容易透。

▲prada escape。（圖／品牌提供）

▲prada escape。（圖／品牌提供）

▲補充內頁，NT＄500。

至於其他配件，也都是能夠加裝在筆記本上使用，像是書封夾、書籤、裝飾與可以夾在書本上的筆，都能完整的呼應「PRADA ESCAPE」概念。對於文具控來說，從較不負擔的配件入手是不錯的選擇！從12／8開始就可以到台北101盡情挑選囉！
▲prada escape。（圖／品牌提供）

▲多功能皮革書封夾，NT＄4,500。

▲prada escape。（圖／品牌提供）

▲prada escape。（圖／品牌提供）

▲金屬書籤、金屬PRADA裝飾，NT＄500；（左）金屬原子筆，NT＄2,000、（右）金屬鉛筆，NT＄1,500。

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關鍵字：

PRADA, PRADA ESCAPE, 台北101, pop-up store, 旅行, 戶外用品, 文具, 日本, midori, traveler’s notebook
fashion.net

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