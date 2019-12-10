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提著高調又閃亮！Rimowa限量金色手提箱　上班族還不趕快買起來

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編輯／Duke

說到行李箱就會想到Rimowa、Adeele FENDI、Samsonite等知名大牌，其中，以製作鋁鎂合金行李箱出名的Rimowa，近期除了專注於行李箱的發展外，還帶來一款採用經典設計的限量金色手提箱，各位上班族們還不趕快買起來！

▲Rimowa金色手提箱。（圖／翻攝自Rimowa）

▲Rimowa推出限量金色手提箱。（圖／翻攝自Rimowa）

這款手提箱的配色名稱為「Attaché Gold」，而Attaché雖然是法語的外來詞，但有著「專員」的意思，因此該行李箱的推出是為了要致敬1990年代中，被動作、諜報電影廣泛使用的Rimowa舊式手提箱。這款以鋁鎂合金打造的手提箱，其外觀運用具有復古感的金色調結合精簡線條設計為主，而內部則以高檔的義大利皮革搭配內袋製成。

▲Rimowa金色手提箱。（圖／翻攝自Rimowa）

▲外觀設計運用具有復古感的金色調結合精簡線條。（圖／翻攝自Rimowa）

▲Rimowa金色手提箱。（圖／翻攝自Rimowa）

▲內部以高檔的義大利皮革搭配內袋製成。（圖／翻攝自Rimowa）

▲Rimowa金色手提箱。（圖／翻攝自Rimowa）

▲上方配有密碼鎖，以保障個人的隱私。（圖／翻攝自Rimowa）

由Rimowa推出的Attaché Gold手提箱，目前已於Rimowa東京表參道店、Rimowa大阪心齋橋店、Rimowa首爾明洞店等指定專賣店限量發售中，定價為美金1,800元（約台幣54,000元），有興趣的朋友，千萬別錯過了。

此外，Rimowa近日也上架了iPhone XS Max手機殼以及Dior聯名手提箱、肩包，其中，手機殼的採用PVC材質打造，並且能透過光線照射產生漸層色彩，而Dior聯名手提箱與肩包的主體材質皆為鋁鎂合金，設計上分別以Dior經典的Oblique緹花圖案與線條搭配皮革背帶製成，而定價方面則為手機殼美金90元（約台幣2,700元）、手提箱美金3,080元（約台幣92,400元）、肩包美金2,440元（約台幣73,200元），目前皆可於Rimowa官網購買。

▲Rimowa金色手提箱。（圖／翻攝自Rimowa）

▲漸層色彩設計的iPhone XS Max手機殼。（圖／翻攝自Rimowa）

▲Rimowa金色手提箱。（圖／翻攝自Rimowa）

▲鋁鎂合金結合經典的Dior Oblique緹花圖案。（圖／翻攝自Rimowa）

▲Rimowa金色手提箱。（圖／翻攝自Rimowa）

▲Rimowa經典線條設計搭配皮革背帶。（圖／翻攝自Rimowa）

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關鍵字：

手提箱, 行李箱, Rimowa, AdeeleFENDI, Samsonite, 專員, 復古, 金色, iPhone, 手機殼, Dior, Oblique
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