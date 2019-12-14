fb ig video ETtoday search mobile

星際大戰主題飯店2021年開幕　入住就能揮光劍、駕駛千年鷹號

> >

編輯／Duke

今年迪士尼除了電影收入賺飽飽以外，還在5月底在加州迪士尼樂園成立首個星際大戰園區，然而，隨著時序進入年底，迪士尼也正式宣布將於2021年開幕「星際大戰：銀河巡航艦（Star Wars：Galactic Starcruiser）」的主題飯店，而地點就選在佛羅里達州的迪士尼樂園，而下方就帶各位介紹此次的重點有哪些吧！

▲星際大戰主題飯店。（圖／翻攝自迪士尼）

▲迪士尼將於2021年開幕「星際大戰：銀河巡航艦」主題飯店。（圖／翻攝自迪士尼）

為了讓入住者能夠盡情享受電影《星際大戰》裡氣氛，此次迪士尼特別以銀河巡航艦的結構打造飯店，而裡面的設施與體驗，包括揮舞光劍、大廳、Lounge Bar、工程室、艦橋、發射艙、客艙等，而入住的朋友前往飯店前，都會坐到發射艙裡體驗太空的景色，並且每間房間均配有自己的窗戶可以觀看壯觀的船隻與銀河景色。另外，同樣位於佛羅里達州的迪士尼樂園，目前也已經開放星際大戰園區的設施，各位可以在裡面體驗駕駛千年鷹號以及體驗反抗軍的戰鬥。

▲星際大戰主題飯店。（圖／翻攝自迪士尼）

▲將以銀河巡航艦的結構打造飯店。（圖／翻攝自迪士尼）

▲星際大戰主題飯店。（圖／翻攝自迪士尼）

▲體驗揮舞光劍的設施。（圖／翻攝自迪士尼）

▲星際大戰主題飯店。（圖／翻攝自迪士尼）

▲中庭可以看見風暴兵巡邏。（圖／翻攝自迪士尼）

▲星際大戰主題飯店。（圖／翻攝自迪士尼）

▲Lounge Bar提供飲料、調酒。（圖／翻攝自迪士尼）

▲星際大戰主題飯店。（圖／翻攝自迪士尼）

▲工程室可以體驗內部系統的運作情況。（圖／翻攝自迪士尼）

▲星際大戰主題飯店。（圖／翻攝自迪士尼）

▲根據船員的指導下，運作艦橋的導航與防禦系統。（圖／翻攝自迪士尼）

▲星際大戰主題飯店。（圖／翻攝自迪士尼）

▲入住前會坐到發射艙裡體驗太空的景色。（圖／翻攝自迪士尼）

▲星際大戰主題飯店。（圖／翻攝自迪士尼）

▲每間房間均有自己的窗戶可以觀看壯觀的船隻與銀河景色。（圖／翻攝自迪士尼）

▲星際大戰主題飯店。（圖／翻攝自迪士尼）

▲星際大戰園區「星球大戰：銀河邊緣」。（圖／翻攝自迪士尼）

▲星際大戰主題飯店。（圖／翻攝自迪士尼）

▲星際大戰主題飯店。（圖／翻攝自迪士尼）

▲體驗駕駛千年鷹號以及體驗反抗軍的戰鬥。（圖／翻攝自迪士尼）

雖然星際大戰：銀河巡洋艦主題飯店尚未開幕，不過，星際大戰園區目前已於加州迪士尼樂園與佛羅里達州迪士尼樂園開幕，有興趣的朋友，還是可以前往兩地體驗看看喔！

此外，近期火紅的星際大戰外傳影集《曼達洛人》中，出現了名為「尤達寶寶」的人物，而他可愛的外型迷倒了眾人，因此不僅迪士尼替他推出周邊商品，美國雕像製造商Funko也打造了一款10英吋的尤達寶寶POP!大頭公仔，並且已經可於Entertainment Earth官網預購，定價為美金34.99元（約台幣1,050元）。

▲星際大戰主題飯店。（圖／翻攝自迪士尼）

▲Funko推出尤達寶寶POP!大頭公仔。（圖／翻攝自Entertainment Earth）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

迪士尼, 星際大戰園區, 加州, 佛羅里達州, 銀河巡航艦, 主題飯店, StarWars, 光劍, 千年鷹號, 反抗軍, 曼達洛人, 尤達寶寶
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開

蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開

《PABLO》聖誕甜點讓人失心瘋　22顆大草莓佈滿蛋糕、還有夢幻白色山莓塔

《PABLO》聖誕甜點讓人失心瘋　22顆大草莓佈滿蛋糕、還有夢幻白色山莓塔

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

女生脫單必學！6個超強「曖昧訊號」，對象手到擒來 劉嘉玲深溝卡寶格麗鑲鑽蛇尾　時髦穿搭甩武則天登基負評 郭碧婷「性感睡衣」入鏡　向佐摟緊緊甜蜜宣示主權 陳冠希女兒套300萬元AP錶　霸氣宣示「我有的一切都她的」 台北101大樓出現夢幻花園　讓你從戶外到室內都想打卡 嫁富和尚的日本名模買珍珠寵1歲女　最寶貝巴黎名媛舞會那條項鍊 孫芸芸鞋牆前賣不科學「絲襪美腿」　穩坐全台最辣名媛地位

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面