星際大戰主題飯店2021年開幕　入住就能揮光劍、駕駛千年鷹號

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今年迪士尼除了電影收入賺飽飽以外，還在5月底在加州迪士尼樂園成立首個星際大戰園區，然而，隨著時序進入年底，迪士尼也正式宣布將於2021年開幕「星際大戰：銀河巡航艦（Star Wars：Galactic Starcruiser）」的主題飯店，而地點就選在佛羅里達州的迪士尼樂園，而下方就帶各位介紹此次的重點有哪些吧！

▲迪士尼將於2021年開幕「星際大戰：銀河巡航艦」主題飯店。（圖／翻攝自迪士尼）

為了讓入住者能夠盡情享受電影《星際大戰》裡氣氛，此次迪士尼特別以銀河巡航艦的結構打造飯店，而裡面的設施與體驗，包括揮舞光劍、大廳、Lounge Bar、工程室、艦橋、發射艙、客艙等，而入住的朋友前往飯店前，都會坐到發射艙裡體驗太空的景色，並且每間房間均配有自己的窗戶可以觀看壯觀的船隻與銀河景色。另外，同樣位於佛羅里達州的迪士尼樂園，目前也已經開放星際大戰園區的設施，各位可以在裡面體驗駕駛千年鷹號以及體驗反抗軍的戰鬥。

▲將以銀河巡航艦的結構打造飯店。（圖／翻攝自迪士尼）







▲體驗揮舞光劍的設施。（圖／翻攝自迪士尼）







▲中庭可以看見風暴兵巡邏。（圖／翻攝自迪士尼）



▲Lounge Bar提供飲料、調酒。（圖／翻攝自迪士尼）





▲工程室可以體驗內部系統的運作情況。（圖／翻攝自迪士尼）







▲根據船員的指導下，運作艦橋的導航與防禦系統。（圖／翻攝自迪士尼）





▲入住前會坐到發射艙裡體驗太空的景色。（圖／翻攝自迪士尼）





▲每間房間均有自己的窗戶可以觀看壯觀的船隻與銀河景色。（圖／翻攝自迪士尼）





▲星際大戰園區「星球大戰：銀河邊緣」。（圖／翻攝自迪士尼）

▲體驗駕駛千年鷹號以及體驗反抗軍的戰鬥。（圖／翻攝自迪士尼）

雖然星際大戰：銀河巡洋艦主題飯店尚未開幕，不過，星際大戰園區目前已於加州迪士尼樂園與佛羅里達州迪士尼樂園開幕，有興趣的朋友，還是可以前往兩地體驗看看喔！

此外，近期火紅的星際大戰外傳影集《曼達洛人》中，出現了名為「尤達寶寶」的人物，而他可愛的外型迷倒了眾人，因此不僅迪士尼替他推出周邊商品，美國雕像製造商Funko也打造了一款10英吋的尤達寶寶POP!大頭公仔，並且已經可於Entertainment Earth官網預購，定價為美金34.99元（約台幣1,050元）。

▲Funko推出尤達寶寶POP!大頭公仔。（圖／翻攝自Entertainment Earth）

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