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手腳冰冷有解！「5款」冬季暖身食物，吃起來

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▲▼6款冬季暖身食物，吃起來。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲低溫時吃對東西，讓身體暖起來。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、Pinterest，以下同)

編輯/ Lily

氣溫創新低，明明就已經包緊緊，手腳還是好冰冷？就中醫解釋可能是因為氣血虛。除了保暖做好外，建議也能從飲食著手，以下幾種暖身食物，寒冷冬季多吃無妨。

▲▼6款冬季暖身食物，吃起來。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

1. 紅棗

適合氣血虛或是手腳冰凍的人食用。成年人一天最好不要超過5粒，紅棗原粒吃下最好，紅棗茶不算，或是去核後拿來煮飯或煮粥。

▲▼6款冬季暖身食物，吃起來。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

2. 羊肉

說到冬季溫補，怎麼漏了羊肉爐呢？和牛肉比起來更暖身，怕冷的人可以多吃羊肉，如果擔心太燥熱也能選擇涮羊肉。

▲▼6款冬季暖身食物，吃起來。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

3. 茼蒿

大家總認為綠色蔬菜偏寒，唯獨茼蒿是例外，它偏溫暖胃，更是火鍋類的好良伴，下次吃鍋時別漏了茼蒿。

▲▼6款冬季暖身食物，吃起來。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

4. 小茴香

異國料理中最常見的香料，也有很好暖胃、暖身效果，很適合平常怕冷，又愛喝冰飲的女生，生理期前後拿來煮湯，又或是泡在茶內飲用都很不錯。

▲▼6款冬季暖身食物，吃起來。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

5. 黑木耳

當氣血虛或是血液循環不好，處於身體末梢的手和腳就會冰冷，而黑木耳能幫助活血，改善手腳冰冷問題。

▲▼6款冬季暖身食物，吃起來。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

6. 櫻桃

除了以上食材外，部分水果也有暖身的功效，像是櫻桃就能起溫腎、益氣的作用，也算是冬季抗冰冷的好幫手。

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關鍵字：

冬季, 暖身, 飲食, 推薦
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