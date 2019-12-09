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快時尚ZARA也能客製化？全新環保系列可燙金英文字母，專屬感更珍貴

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編輯／JJ　圖／翻攝自ZARA官網、IG@zara

身為快時尚龍頭的ZARA，商品推陳出新的速度快，被淘汰的速度也快，假設一個包款在某個時刻相當火紅，卻也經常堅持不了多久，買了之後往往背一個月就被遺忘。不過，這次ZARA推出了「EDITED」系列，能夠在包款上「客製化」印上英文字母或數字，瞬間提升了包款的紀念價值與意義！

「EDITED」系列總共有三款包型：托特包、手拿包與肩背包，且此系列更是一項環保綠色系列，包款材質採用的是獲得綠能認證可再生能源的原料來製作，以開始著手減少快時尚為環境所帶來的負擔。

在綠色環保理念下，並推出「客製化」包款，對一個快時尚品牌來說都是非常突破性的改變，加上先前ZARA就曾推出過「Join Life」綠色系列，不難看出品牌的積極態度！

▲zara 客製化包。（圖／翻攝自zara）

▲一個包款可以印上3個字母／數字以內。

《國外網站連結》

＃托特包　約NT＄2,000

托特包可謂生活中最實用的包款，大容量、簡約又時尚，搭配也不易出錯，「EDITED」系列托特包款便推出了灰米色與黑色，非常基本百搭，柔軟的皮革看來十分舒適。

▲zara 客製化包。（圖／翻攝自zara）

▲zara 客製化包。（圖／翻攝自zara）

＃手拿包　約NT＄1,700

手拿包也與托特包推出同樣顏色，可以當作大包包的內袋使用，也可以直接拎著走，相當有氣質。

▲zara 客製化包。（圖／翻攝自zara）

▲zara 客製化包。（圖／翻攝自zara）

＃肩背包　約NT＄2,000

最後這款Crossbody Bag就比較有設計感，背帶部分做了纏繞的設計相當可愛，是三款包中網友們詢問率最高的！

▲zara 客製化包。（圖／翻攝自zara）

像這樣印上客製字母後，就成了自己專屬的包包，是原本從ZARA難以獲取的經驗，在網路上的反應相當不錯，可惜的是目前EDITED X ZARA系列僅在西班牙、葡萄牙、荷蘭、希臘、義大利、挪威與英國販售，不過相信未來台灣也很有機會上市！

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關鍵字：

ZARA, 包包, EDITED, 環保, 客製化
fashion.net

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