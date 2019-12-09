Tiffany後再一波巨額收購案！開雲集團傳出將收購市值3千億的「羽絨之王」

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開雲集團（Kering）與LVMH集團（路威酩軒）是世界上最有名的奢侈品公司，然而，LVMH集團近期收購珠寶品牌Tiffany & Co.後，開雲集團不願屈居下風，便傳出將收購擁有「羽絨之王」稱號的義大利品牌Moncler，可見雙方爭搶時尚龍頭的意味濃厚。

▲LVMH集團成功收購Tiffany & Co.。（圖／翻攝自IG@lvmh）





▲謠傳開雲集團將收購擁有「羽絨之王」稱號的Moncler。（圖／翻攝自Kering FB）

根據外媒報導，雙方高層正在談論合併的可能性，不過，由於目前Moncler為股票上市公司，截至12／6為止，開雲集團高層需要說服Ruffini Partecipazioni Srl公司，因為除了市場占有的64.3％股份外，他們是Moncler的最大股東。

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▲Moncler的最大股東為Ruffini Partecipazioni Srl公司。（圖／翻攝自IG@moncler）

近年來，Moncler的業績蒸蒸日上，11月才於台灣開幕亞太區首間Moncler Genius限時概念店後，其市值目前已經達到歐元110億元（約台幣3,740億元），若開雲集團想要收購Moncler，那價碼勢必要超出市值許多，但要超越LVMH集團收購Tiffany & Co.的美金162億元（約台幣4,941億元），似乎還有段不小的差距。

▲亞太區首間Moncler Genius限時概念店落腳台北信義新光三越A9一樓。（圖／品牌提供）

自1963年成立的開雲集團旗下擁有不少奢侈品牌，像是Gucci、Bottega Veneta（BV）、Balenciaga（巴黎世家）、Saint Laurent（聖羅蘭）、Boucheron（寶詩龍）等，未來如果成功收購Moncler的話，勢必能讓集團聲勢提升不少，不過，目前雙方就收購案一事沒有過多的回應，因此還需等待官方日後的回應了。

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