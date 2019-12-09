fb ig video ETtoday search mobile

迪奧2019年熱賣唇彩TOP5　第1名全球每3秒賣1支超狂

> >

▲ 跟著熱賣排行榜下手，保證不踩雷。（影／記者曾怡嘉攝)

記者曾怡嘉 / 台北報導

迪奧唇膏女孩人手一支，美妝圈最近最火的唇彩就是迪奧超惹火絲絨唇露#808、迪奧癮誘超模巨星唇膏#667，品牌整理2019年度TOP 5唇彩，如果想購入卻還不知道如何下手，照著清單買就沒錯！

▲▼迪奧2019年熱賣唇彩TOP5。（圖／記者曾怡嘉攝）

第5名
超惹火絲絨唇露#808

上市短短三個月就創下將近3,000 支的銷售佳績。雖然是霧面妝感，但卻擁有宛如鮮奶油般的絲滑質地。它不挑膚色的肉桂奶茶色澤，能為女孩打造出溫柔小姊姊的絕美氣質。

▲▼迪奧2019年熱賣唇彩TOP5。（圖／記者曾怡嘉攝）

第4名
癮誘超模巨星唇膏#667

滋潤度媲美潤唇膏，迪奧癮誘超模巨星唇膏#667，是一抹水嫩暖甜的豆沙奶茶色，素顏也能一抹提亮氣色的絕美色選。不是主打色，卻一推出就榮登系列第一名，連韓國彩妝大師PONY也欽點愛用。

▲▼迪奧2019年熱賣唇彩TOP5。（圖／記者曾怡嘉攝）

第3名
癮誘超模漆光唇釉#740

獨特的焦糖南瓜色彩，顯白效果令人驚豔，從2018年開始橫掃市場，成為網友激推的必收南瓜色選，櫃姐表示要買到它，真的需要一點好運氣。

▲▼迪奧2019年熱賣唇彩TOP5。（圖／記者曾怡嘉攝）

第2名
藍星唇膏#999(緞光與霧面)

經典正紅#999能於迪奧唇膏排名中屹立不搖，主要是它略帶橘調的正紅色非常適合亞洲女性偏黃的肌膚，一抹使膚色更顯白皙，更有減齡效果，是不分年齡都能輕鬆駕馭的正紅色彩。

▲▼迪奧2019年熱賣唇彩TOP5。（圖／記者曾怡嘉攝）

第1名
癮誘粉漾潤唇膏#001

「全球每3秒售出一支」、「台灣市場連續10年銷售No.1唇膏」，堪稱為台灣國民潤唇膏。除了潤澤度與修護效果長效有感，完美解救了唇紋、死皮問題，長期使用更能打造出夢寐的Baby粉嫩唇，連賈靜雯都是她的粉絲。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

唇彩, 熱賣, 排行榜, 迪奧
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

「最容易被當備胎」的5個星座！處女嘴硬心軟　摩羯一板一眼竟也上榜

「最容易被當備胎」的5個星座！處女嘴硬心軟　摩羯一板一眼竟也上榜

女生會心動！票選暖男包包必備TOP5物品　衛生紙是必須、第一名卻是巧克力？

女生會心動！票選暖男包包必備TOP5物品　衛生紙是必須、第一名卻是巧克力？

比噴香水更勾人！韓妞打造「自然飄香」的3個小心機　 《82年生的金智英》六大淚點整理！孔劉是個好老公，卻什麼也不明白 新的一年從「經典藍」買起！香奈兒、Fendi搶先推出2020年度代表色單品 倪妮「胸前剩兩塊布」仙氣爆棚！對尬迪麗熱巴公主風　網：她完勝 「韓國居家擴香瓶」4組799元只到12/9中午！再教你「絕不浪費」3用法 麥當勞出薯條襪子、大麥克包包超可愛！跨足時尚圈　300元起跳 別用柔軟精、跟「網球」一起烘乾　8項羽絨衣清洗時的注意事項

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面