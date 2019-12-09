迪奧2019年熱賣唇彩TOP5　第1名全球每3秒賣1支超狂

▲ 跟著熱賣排行榜下手，保證不踩雷。（影／記者曾怡嘉攝)

記者曾怡嘉 / 台北報導

迪奧唇膏女孩人手一支，美妝圈最近最火的唇彩就是迪奧超惹火絲絨唇露#808、迪奧癮誘超模巨星唇膏#667，品牌整理2019年度TOP 5唇彩，如果想購入卻還不知道如何下手，照著清單買就沒錯！





第5名

超惹火絲絨唇露#808

上市短短三個月就創下將近3,000 支的銷售佳績。雖然是霧面妝感，但卻擁有宛如鮮奶油般的絲滑質地。它不挑膚色的肉桂奶茶色澤，能為女孩打造出溫柔小姊姊的絕美氣質。

第4名

癮誘超模巨星唇膏#667

滋潤度媲美潤唇膏，迪奧癮誘超模巨星唇膏#667，是一抹水嫩暖甜的豆沙奶茶色，素顏也能一抹提亮氣色的絕美色選。不是主打色，卻一推出就榮登系列第一名，連韓國彩妝大師PONY也欽點愛用。

第3名

癮誘超模漆光唇釉#740

獨特的焦糖南瓜色彩，顯白效果令人驚豔，從2018年開始橫掃市場，成為網友激推的必收南瓜色選，櫃姐表示要買到它，真的需要一點好運氣。

第2名

藍星唇膏#999(緞光與霧面)

經典正紅#999能於迪奧唇膏排名中屹立不搖，主要是它略帶橘調的正紅色非常適合亞洲女性偏黃的肌膚，一抹使膚色更顯白皙，更有減齡效果，是不分年齡都能輕鬆駕馭的正紅色彩。

第1名

癮誘粉漾潤唇膏#001

「全球每3秒售出一支」、「台灣市場連續10年銷售No.1唇膏」，堪稱為台灣國民潤唇膏。除了潤澤度與修護效果長效有感，完美解救了唇紋、死皮問題，長期使用更能打造出夢寐的Baby粉嫩唇，連賈靜雯都是她的粉絲。

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