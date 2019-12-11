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再冷都要吃！南韓31冰淇淋推「巧克力派」系列甜點　狂打卡：太好吃

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@baskinrobbinskorea

來自美國的冰淇淋專賣店Baskin Robbins，因可隨時提供31種口味而被俗稱為「31冰淇淋」，31冰淇淋在南韓非常受歡迎，即使是下雪的冬天還是能在店面看到人群！而之所以會這麼夯，也是因為時不時就會推出限定口味、聯名活動，像是近期推出「情」巧克力派口味的各式商品，讓韓妞們都瘋狂打卡，大讚：「太好吃了」！

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▲31冰淇淋 X 情 巧克力派。（圖／翻攝自31冰淇淋IG）

Baskin Robbins與巧克力品牌「情」聯名推出了一系列巧克力派口味商品，內餡包著棉花糖、甜而不膩的巧克力派，是民間眾人都愛的甜食零嘴，如今做成了冰淇淋口味，光是用想的就讓人垂涎三尺！

＃情 巧克力派口味 冰淇淋

南韓31冰淇淋因經常推出特殊口味，養成了民眾們嚐鮮的習慣，這次「情」巧克力派口味一推出，立馬吸引了許多人，為接近巧克力派口感，冰淇淋中還加入了巧克力碎片，白色部分則為香草口味～

▲31冰淇淋 X 情 巧克力派。（圖／翻攝自31冰淇淋IG）

＃冰淇淋夾心巧克力派

如果只有推出冰淇淋一樣商品就太不夠看了！在巧克力派中放入此次限定口味的冰淇淋夾心，而且還超級厚實！是一種三明治冰淇淋的概念～精準擊中了民眾們的味蕾。

＃巨大巧克力派蛋糕

在南韓，韓妞們有時候會在便利商店中購買好幾個巧克力派疊起來、插上蠟燭，直接當作生日蛋糕，這次乾脆就直接推出了正牌的「巧克力派蛋糕」，外型就是一個巨大的巧克力派，上方還疊了好幾顆，看起來超澎湃，而且內餡還是滿滿的冰淇淋啊！

當作生日蛋糕

＃巧克力派冰沙

Baskin Robbins x 情甚至還有「巧克力派冰沙」！儘管現在的南韓地區已經進入深冬，還是許多人喝呢！材料就是直接使用巧克力派去打成牛奶冰沙，讓人十分好奇到底是什麼味道呢？

依據網友們的評價，這次聯名系列所推出的四款商品，沒有一個是雷貨，全部都讓網友們大讚：超好吃！可惜這些商品在代購上都有難度，有機會去一趟南韓的話，別忘記一定要去吃吃看喔！

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關鍵字：

baskin robbins, 31冰淇淋, 南韓, 巧克力派, 情巧克力派, 巧克力派蛋糕
fashion.net

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