這杯就是2020年度代表色「經典藍茶飲」　光看顏色就被療癒了

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日前色彩權威機構Pantone宣布2020年度代表色為「經典藍（Classic Blue）」後，便為大家整理多樣以經典藍為主軸的單品，如今Pantone也正式對外宣布將與茶飲品牌Tealeaves進行合作，並調製出顏色為經典藍的茶飲，一起來看看吧！

▲色號19-4052經典藍是2020年度代表色。（圖／翻攝自Tealeaves）





▲Pantone與Tealeaves合作推出經典藍茶飲。（圖／翻攝自Tealeaves）

由Pantone公布的色號19-4052經典藍，是一種能讓人感到舒心的顏色，並且有著寧靜與自信的力量。這次雙方攜手創造的藍色茶飲，使用多種物料調製而成，包括蝶豆花茶、檸檬馬鞭草、香茅、玫瑰花瓣以及芬美意香精香料，其中，該茶飲聞起來有著甜香的水果味以及令人難忘的柑橘，而飲用方式則可以作熱飲、冷飲、或是加入調酒中飲用。

▲使用多種物料調製而成。（圖／翻攝自Tealeaves）







▲藍色茶飲散發出甜香的水果味以及令人難忘的柑橘。（圖／翻攝自Tealeaves）

Tealeaves聯手Pantone打造的經典藍茶飲，目前已於Tealeaves官網上開賣，並且分為10公克與50公克，定價為美金6元（約台幣180元）、美金22元（約台幣660元），有興趣的朋友，千萬不要錯過以年度代表色經典藍製作的茶飲喔！

此外，隨著《星際大戰9：天行者的崛起》即將上映，便有越多合作商品出現，先前是Adidas聯名鞋款，這次則為新加坡的可口可樂公司。

透過此次的合作，新加坡可口可樂公司發揮創意，運用OLED技術打造可以發光的包裝紙，而主題人物正是主角芮（Rey）與凱羅忍（Kylo Ren）拿著光劍的模樣，而各位只要觸摸包裝紙就能使光劍發亮，不過，這款星際大戰 X 可口可樂的飲料只生產8,000瓶，並且只在新加坡發售，喜歡的朋友，可以試著透過朋友或是代購購買喔！

在 Instagram 查看這則貼文 Coca-Cola Singapore（@cocacolasg）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 4 日 下午 5:00 張貼

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