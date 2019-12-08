fb ig video ETtoday search mobile

一招變美／韓國女星減肥法！IU、秀智和朴信惠「瘦身菜單」吃出小V臉和美腿

> >

▲IU、秀智和朴信惠私房「瘦身菜單」 。（圖／翻攝IG）

▲韓國女星身材一個比一個好，幾乎人人都有自己一套瘦身秘訣和減肥菜單。（圖／翻攝IG@ssinz7、@dlwlrma、@skuukzky，以下同）

記者張毓容／台北報導

韓國演藝圈競爭激烈，每年光是樂壇出道新人、團體就多達幾十組，除了本身專業能力、才華要夠，對於外貌身材的要求標準更是嚴苛，也因此韓國藝人不分男女對於身材空都不遺餘力，甚至可說幾乎人人都有自己的一套瘦身秘訣，像是「國民初戀」秀智、「滿月社長」IU（李知恩）和「韓劇女神」朴信惠這3位女神級女星，都曾有過肉肉臉的嬰兒肥時期，靠著私房減肥菜單成功瘦出小V臉和纖細窈窕身材，來看看她們的瘦身餐都怎麼吃。

▲IU、秀智和朴信惠私房「瘦身菜單」 。（圖／翻攝IG）

▲IU、秀智和朴信惠私房「瘦身菜單」 。（圖／翻攝IG）

▲「國民初戀」秀智的減肥菜單以番薯為主，且晚上6點後就不再吃東西。

裴秀智（Suzy）

16歲就以miss A女團成員出道的「國民初戀」秀智Suzy，一開始還有著可愛的baby fat，身形也較為圓潤，隨著接拍的戲劇越來越多，為了上鏡更好看她也開始努力瘦身，瘦下來被許多人大讚女大18變，更多了女神氣息。

她曾在節目上公開自己的減肥菜單：早餐吃100g番薯＋50g雞胸肉和半杯脫脂牛奶，午餐則是會以一小碗糙米飯搭配蔬菜沙拉，晚餐則是再吃回2條番薯，並且晚上6點後就不再進食。

▲IU、秀智和朴信惠私房「瘦身菜單」 。（圖／翻攝IG）

▲IU、秀智和朴信惠私房「瘦身菜單」 。（圖／翻攝IG）

▲IU靠著自創的「蘋果減肥法」搭配運動，曾一週瘦下5公斤。

IU（李知恩）

因韓劇《德魯納酒店》的火紅，人氣更創高峰的IU（李知恩），劇中各種華麗復古的造型讓她展現出不同以往的成熟小女人魅力，而現今維持在42公斤纖瘦體態的她，剛出道時也曾有過嬰兒肥的肉肉時期，後來因為要拍戲，為了在短時間內瘦下來，靠著自創的「蘋果減肥法」，進行快速瘦身計畫。

IU曾在節目上透露她的一周減肥菜單就是早餐吃一顆蘋果，午餐是兩條番薯，晚餐則是一杯蛋白質飲品，將一天攝取的總熱量控制在大約300卡，同時搭配上健身房或做伏地挺身、上下樓梯1小時，一周內就瘦下5公斤，變成巴掌小臉。

►閨密的好膚質和好身材原來這樣來！

▲IU、秀智和朴信惠私房「瘦身菜單」 。（圖／翻攝IG）

▲韓劇女神朴信惠的黃瓜瘦身餐非常出名，瘦下來後更以健康方式維持好身材。

朴信惠：黃瓜餐搭配紅豆水

童星出身的朴信惠，從小就是美人胚子，但易胖體質可是讓她吃了不少苦頭，像是以《原來是美男》在亞洲爆紅後，就常被揶揄下半身肥胖，甚至還被網友笑說臉比男主角張根碩還大，後來以出名的「黃瓜減肥餐」順利瘦下來。

這套減肥菜單主要以黃瓜和白菜為主，並搭配少許澱粉補充體力：早餐一根黃瓜加一杯低脂牛奶，午餐是白菜加半碗白飯，晚餐則是白菜加一根黃瓜，如果肚子餓了，就再吃一點白菜或小黃瓜充飢，並且搭配紅豆水、南瓜水幫助消水腫。她每天這樣吃，加上一周騎腳踏車運動2～3次，一個月瘦下10公斤，狠甩肉臉和粗腿。成功瘦下來後，她也慢慢恢復正常飲食，但會注意選擇營養又不易胖的食物，且更積極運動，用健康的方式持續維持好身材。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 南韓, 韓國, 女星, 菜單, 秘訣, 瘦身餐, 朴信惠, IU, 李知恩, 秀智, Suzy, 女神
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

43歲李心潔素顏照曝光，美得像少女　公開實用6招保養菜單

43歲李心潔素顏照曝光，美得像少女　公開實用6招保養菜單

分手後最難挽回的星座Top 3！金牛不輕易改變決定、第一不留任何機會

分手後最難挽回的星座Top 3！金牛不輕易改變決定、第一不留任何機會

倪妮「胸前剩兩塊布」仙氣爆棚！對尬迪麗熱巴公主風　網：她完勝 劉寅娜與IU是好閨蜜　每天早上堅持2個動作養成女神身材 從擦口紅小習慣看出你的個性、愛情觀　第6型最容易遇到渣男 日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月 比噴香水更勾人！韓妞打造「自然飄香」的3個小心機　 每天跑步減肥卻沒瘦？做對這4個關鍵讓你減脂效率大提升 《82年生的金智英》六大淚點整理！孔劉是個好老公，卻什麼也不明白

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面