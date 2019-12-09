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情侶請注意！「5個」身體反應提醒你們已貌合神離

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▲▼「5個」身體反應提醒你們該分手 。（圖／Unsplash）

▲情人間的親密肢體互動騙不了人。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

根據統計，冬天原來是最容易分手的季節，或許是因為日照時間是冬短夏長的關係，當人們接觸陽光的時間減短時，較容易變得抑鬱，孤獨感更深刻，容易使人熱情減退。當熱戀褪去，進入冷淡期到底是分還是不分，以下5個反應或現象，是身體在提醒你分開比較好。

眼神接觸變少了

眼神接觸是親密的表現，如果你或對方開始迴避視線，甚至在對上的一刻不自覺移開，都有可能感情拉警報的訊號。

▲▼「5個」身體反應提醒你們該分手 。（圖／Unsplash）

擁抱、身體接觸減少

擁抱、摟腰等等都是情侶日常生活中的習慣動作，藉由再熟悉不過的身體接觸反映著彼此的感情。當發現自己或是另一半開始少了身體接觸，代表著兩人的關係可能有一點點變化。

▲▼「5個」身體反應提醒你們該分手 。（圖／Unsplash）

對親吻不再熱衷

一段親密關係中，親吻是很自然而然的動作，如果另一方總是迴避，甚至只是蜻蜓點水一下，可能反映著感情或許出現問題或帶著勉強，當覺得另一半有點反常，請相信自己的直覺。

走路總是一前一後

走路步伐不一致，可能也是感情生變的警訊。一對互相認同的情侶，是樂於模仿對方動作的，像是走路。若是兩人的步伐不一致，一人習慣走快不等人，都可能是潛在危機。

▲▼「5個」身體反應提醒你們該分手 。（圖／Unsplash）

開始保持距離

情侶看電影時，通常會很自然往對方身上靠，如果對方不再像以前一樣，願意靠在你的身上，反而保持一點安全距離，請開始多放一點心力在感情上。

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關鍵字：

分手, 情侶, 反應, 戀愛
fashion.net

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