這樣吃保證瘦！《小紅書》瘋傳的3款超有效減重法

▲3種甩肉超有感的減重法，保證不踩雷。lovely_szi、小紅書/小王航王小航，以下同

編輯 / Lily

減重是女生必做的功課，但要怎麼吃才會瘦呢？集結《小紅書》中眾網友的減重血淚史，為大家歸納出3種吃了保證成功的減重法，重點是不會太困難，快點和姊妹們一起下定決心試試看吧！

食物熱效應減肥法

這個方法也就是捨棄澱粉，改吃高蛋白飲食。對熱愛肉食的女生來說，可說是毫不費力的瘦身方法。可以大口吃肉、不用挨餓，消耗熱量的事情就交給身體。這個瘦身原理就是消化蛋白質會比消化澱粉能消耗更多熱量，只要改變飲食就能夠輕鬆瘦。

16：8斷食法

這方法很多女星實行都超管用，簡單來說就是一天24小時，16小時不吃，剩下的8小時可以吃東西。吃進口的食物不設限，大致上總熱量控制在1200大卡內即可。原理是靠長時間不吃東西，幫助身體燃燒脂肪。這方法對作息規律的人有一定難度，但是很推薦學生放假或是上班族休假使用。若是你很能睡，不妨一口氣把不能吃飯的16小時睡過去，醒來再吃就不會太痛苦。

5+2輕斷食

一周內5天自由吃，挑2天按照食譜進食，基本上女生每天攝取500大卡，男生則是設定在600大卡左右。如果急著瘦身，很推薦這個方式，這個方式瘦身速度很快，也能當作大餐後的短暫休息。

參考食譜

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