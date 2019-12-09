林志穎靠溫濕度計創不老傳奇　判斷對的護膚品保娃娃臉

▲45歲的林志穎洩露凍齡秘訣，原來是在不同的濕度運用適合的保養品。（圖／翻攝jimmylin IG，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

被譽為「不老男神」的林志穎，除了體態保持良好，一張好膚質的娃娃臉更不知羨煞多少男、女粉絲，完全看不出已45歲，近日他分享凍齡秘訣，原來他在不同溼度空間，會使用適合的保養品，評斷標準全靠小小的一台溫濕度計，讓網友們直呼很受用，快快筆記學起來。

▲林志穎旅行出差必備溫濕度計，用來評斷該使用哪種保養品。

明星們經常搭機出差工作，置身在不同環境中，對肌膚考驗不小。林志穎透露溫濕度計是他旅行必備的小法寶，因為每個城市的溫度與濕度都不同，只要一到旅館測試一下，他便能評斷該使用什麼種類的保養品，例如身處在濕度僅有20%的乾燥環境中，中性肌膚的他會選擇帶點油性且較保濕滋潤的保養品；若濕度在50%至60%之間，他只會搽滋潤的產品，讓皮膚不會乾燥緊繃。

▲林志穎在路上巧遇仍掛有他年輕模樣的摩托車擋泥板。

林志穎的分享文一出，立刻引起網友們廣大迴響，證明保養一朝一夕都不能偷懶，他也勤於運動，才能成就不老傳說。他與小10歲的模特兒老婆陳若儀育有3子，日前為雙胞胎兒子慶祝4歲生日，高顏值的一家人幸福滿溢，或許也是凍齡的秘訣之一。

▲林志穎（左）與老婆陳若儀日前為雙胞胎兒子辦4歲慶生會。