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從指尖跟上潮流！2020年度色「經典藍」光療美甲10款推薦

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編輯／JJ

色彩權威組織PANTONE甫才公布2020年度代表色，就已帶動不少購買熱潮，相信大家都躍躍欲試了吧！如果想搶先眾人走上潮流尖端，不妨在2019年底從指尖美甲開始！2020年度代表色「經典藍Classic Blue」是一個晴朗的夜空深藍，能帶給人一種寧靜、沉著之感，剛好也十分適合現在冷冷的冬天～

▲經典藍美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲一起來嘗試看看把Classic Blue放上指甲吧～（圖／翻攝自Pantone）

＃純色款

簡單的純色款最能夠強調經典藍的顯白功能，還能帶出一點神祕感，不論是一般的光澤亮面、或是霧面款都超美的～非常基本、百搭。

▲經典藍美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書@CAROL_）

▲經典藍美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書@檸檬李）

＃類似色混搭

如果和美甲師說想要製作藍色的美甲款式，你會發現藍色的色票展開來非常之多！從深淺、飽和度到灰調的多寡，每一種藍都呈現出不一樣美感，難以下定決心的話，不如就來混搭吧！

▲經典藍美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲經典藍美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書@劉珊珊、＠fce_）

＃渲染、漸層

不喜歡太銳利、飽和，偏好透明感、較為清新的女孩們，就可以嘗試看看渲染或是漸層的方式，效果非常唯美，透透的甲面流露出滿滿的氣質。

▲經典藍美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲經典藍美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書@一個不能沒有美甲的小女孩、@Allesgute-）

＃跳色

靜謐的深藍色除了與相似色搭配絕不出錯以外，特別推薦可以搭配銀、白色系，在十指之中加入2～4指不同的色彩做搭配，適當的點綴又不會偏離經典藍的重點！

▲經典藍美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲經典藍美甲。（圖／翻攝自小紅書）

▲經典藍與大理石花紋也很相配！（圖／翻攝自小紅書@陝西愛佳嘉美、@zhuanazhuan）

＃華麗款

最後，喜歡滿滿奢華感的女孩們肯定要試試！在夜空中加點星光閃閃的感覺，再加些石子造型、貝殼或是珍珠，絕對夠高調，走到哪都被問！

▲經典藍色美甲。（圖／翻攝自IG）

▲經典藍色美甲。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG帳號@ansha_nails授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

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關鍵字：

美甲, PANTONE, Classic Blue, 經典藍, 藍色美甲
fashion.net

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