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陳冠希女兒套300萬元AP錶　霸氣宣示「我有的一切都她的」

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▲▼陳冠希AP 。（圖／翻攝edcee3000 IG,AP提供）

▲陳冠希女兒Alaia手臂上圈著要價逾300萬元的AP萬年曆錶。（圖／翻攝edcee3000 IG）

記者陳雅韻／綜合報導

陳冠希與大陸超模秦舒培育有2歲女兒Alaia，小寶貝無疑是他的前世情人，不時曬出女兒萌照與網友分享，他日前po出女兒眨眼的可愛照，細看可不得了，Alaia手臂圈上Audemars Piguet（愛彼，簡稱AP）要價逾300萬元的皇家橡樹
白陶瓷萬年曆錶，陳冠希霸氣寫下「WHAT IS MINE ....IS HERS」，表明他擁有的一切都是女兒的，對女兒滿滿的愛可見一斑。

▲▼陳冠希AP 。（圖／翻攝edcee3000 IG,AP提供）

▲陳冠希（右）與大陸超模秦舒培育有2歲女兒Alaia，一家三口和樂融融。（圖／翻攝edcee3000 IG）

Alaia小手臂套上的AP皇家橡樹萬年曆錶，錶殼與鍊帶皆以白陶瓷打造，內載以經典的Calibre 2120機芯為設計基礎、因應41mm錶殼而重新打造的全新Calibre 5134自動上鍊機芯，陳冠希將此複雜功能錶納為收藏，先讓女兒戴著拍照，未來毫無疑問將傳承給她。

▲▼陳冠希AP 。（圖／翻攝edcee3000 IG,AP提供）

▲AP皇家橡樹白陶瓷萬年曆錶，3,002,000元。（圖／品牌提供）

熱愛潮流時尚的陳冠希，買名品寵女不只一樁，曾送給Alaia要價89,500元的Louis Vuitton（路易威登，簡稱LV）Monogram Giant排球，小女孩抱著球甜笑的模樣，又讓爸爸融化了。

▲▼陳冠希AP 。（圖／翻攝edcee3000 IG,AP提供）

▲Alaia曾抱著爸爸陳冠希送的8萬9500元LV排球。（圖／翻攝edcee3000 IG）

關鍵字：

陳冠希, 秦舒培, AP, LV
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