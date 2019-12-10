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黑金野餐籃限量300個太欠收！麥當勞Ｘ王大仁最狂聯名　還有牛皮紙袋要搶

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編輯／Duke

近年來，美式連鎖餐廳麥當勞積極跨足時尚圈，先前才推出多樣自家設計的時尚系列後，再即將到來的聖誕節前夕，麥當勞釋出了與Alexander Wang聯名的消息，而該系列將推出黑金M手提包與全球限量300個的黑金野餐籃，並且僅在大陸獨家販售。

▲大陸麥當勞 X Alexander Wang聯名系列。（圖／翻攝自微博@麥當勞、IG@moschino、goldenarchesunlimited.com）

▲上回麥當勞推出的時尚系列。（圖／翻攝自goldenarchesunlimited.com）

▲大陸麥當勞 X Alexander Wang聯名系列。（圖／翻攝自微博@麥當勞、IG@moschino、goldenarchesunlimited.com）▲大陸麥當勞 X Alexander Wang聯名系列。（圖／翻攝自微博@麥當勞、IG@moschino、goldenarchesunlimited.com）

▲大陸麥當勞聯手Alexander Wang推出聯名系列。（圖／翻攝自微博@麥當勞）

為了迎接即將到來的聖誕節，大陸麥當勞特地邀請華人設計師王大仁（Alexander Wang）打造聯名系列，然而，除了黑金M手提包與黑金野餐籃之外，大陸麥當勞還會在超過3,200個餐廳推出黑金套餐，讓各位在享受餐點的同時也有時尚的體驗。

▲大陸麥當勞 X Alexander Wang聯名系列。（圖／翻攝自微博@麥當勞、IG@moschino、goldenarchesunlimited.com）

▲將會在超過3,200個大陸麥當勞推出黑金套餐。（圖／翻攝自微博@麥當勞）

此次的聯名系列中，黑金野餐籃主要採用藤條製作，並加入皮革、金屬點綴，而黑金M手提包的靈感來自麥當勞紙袋，主體則是運用杜邦公司的Tyvek®材質呈現牛皮的質感。

▲大陸麥當勞 X Alexander Wang聯名系列。（圖／翻攝自微博@麥當勞、IG@moschino、goldenarchesunlimited.com）

▲大陸麥當勞 X Alexander Wang聯名系列。（圖／翻攝自微博@麥當勞、IG@moschino、goldenarchesunlimited.com）

▲大陸麥當勞 X Alexander Wang聯名系列。（圖／翻攝自微博@麥當勞、IG@moschino、goldenarchesunlimited.com）

▲運用藤條、皮革、金屬製作的黑金野餐籃。（圖／翻攝自微博@麥當勞）

▲大陸麥當勞 X Alexander Wang聯名系列。（圖／翻攝自微博@麥當勞、IG@moschino、goldenarchesunlimited.com）

▲大陸麥當勞 X Alexander Wang聯名系列。（圖／翻攝自微博@麥當勞、IG@moschino、goldenarchesunlimited.com）

▲黑金M手提包採用杜邦公司的Tyvek®材質讓外觀呈現牛皮的質感。（圖／翻攝自微博@麥當勞）

大陸麥當勞 X Alexander Wang聯名系列，預計將於12／10在麥當勞天貓旗艦店開賣黑金M手提包與黑金野餐籃，定價分別為人民幣5,888元（約台幣26,500元）、人民幣99元（約台幣450元），而黑金套餐則會在12／25聖誕節當天開賣，對兩款單品有興趣的朋友，發售當天要記得搶購喔！

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此外，麥當勞除了與Alexander Wang合作外，曾經也在2014年透過Moschino設計師Jeremy Scott，運用麥當勞的元素推出服飾、包包、眼鏡等單品，並且在當時引起巨大的迴響。

▲大陸麥當勞 X Alexander Wang聯名系列。（圖／翻攝自微博@麥當勞、IG@moschino、goldenarchesunlimited.com）

▲2014年Moschino設計師Jeremy Scott，運用麥當勞的元素推出服飾、包包、眼鏡等單品。（圖／翻攝自IG@moschino）

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關鍵字：

麥當勞, 時尚系列, 聖誕節, AlexanderWang, 黑金M手提包, 黑金野餐籃, 全球限量300個, 王大仁, 黑金套餐, Moschino
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