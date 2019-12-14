迎接春節用這顆最喜氣！倩碧2020黃金小老鼠打亮盤　打造新年開運妝

編輯／Emily 圖／翻攝自clinique.com.cn、微博@芋泥無糖、@一打珍波椰

倩碧（CLINIQUE）常常會推出可愛限定款，之前才和kakaotalk合作推出萊恩臉的腮紅，現在為了迎接2020鼠年，推出了限量的金磚小老鼠打亮盤！中間有隻浮雕小老鼠，金光閃閃的模樣超級萌～包裝則用上喜氣的紅金配色，很有過年氣氛。目前已在中國開賣，微博、小紅書討論度超高，希望台灣也能趕快買的到啊！

倩碧這款金磚小老鼠打亮，是新年限定款，配合明年的生肖，選用鼠來當作中間的浮雕圖案，小老鼠在中間浮出的模樣超級可愛，讓人捨不得使用～打亮本身的香檳金搭配紅色外圈非常喜氣！

外包裝紙盒也是使用紅金配色，紅底加上燙金花朵和小老鼠圖案，超有過年的感覺。

包裝就很讓人生火了，但還是要來看看內容物。這款打亮是質感的香檳金，帶有珠光亮粉，粉質柔軟細緻，可以有效遮住毛孔，適合塗在顴骨、鼻子部位，加強妝容重點，打亮會讓肌膚更有光澤、輪廓更立體，用來幫眼妝增加亮點也可以。

平日的一般妝容淺淺的塗就夠用了，亮粉效果能增添仙氣～如果有特殊場合需要誇張、高調的妝，塗厚一點就能打造出華麗妝感，讓你耀眼不輸人。

小金鼠打亮目前已在中國官網上限量販售，售價188人民幣，希望台灣也能早日開賣。

►女人變美秘訣

除了倩碧這款打亮，美妝品牌benefit先前也有推出兩款美美的打亮蜜粉，一個是Cookie粉金艷炫光蜜粉，顏色是香檳金，適合加強五官、打造立體妝容。另一個是Tickle粉淘氣炫光蜜粉，顏色是少女感的粉紅色，可以增添肌膚的粉嫩感，售價台幣1200元。

在 Instagram 查看這則貼文 benefitcosmetics Taiwan（@benefittaiwan）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 6 日 上午 2:30 張貼

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